Борат посетил запись передачи Джимми Киммела и попытался проверить ведущего на коронавирус

«Четвертый журналист Республики Казахстан» Борат (Саша Барон Коэн) стал гостем нового выпуска передачи «Джимми Киммел в прямом эфире». Опрыскивая все на своем пути неким средством, Борат появился в студии и, прежде чем начать интервью, решил проверить Джимми Киммела на коронавирус с помощью своего уникального метода.

Борат начал беседу с объявления, что казахская разведка узнала о существовании нового вируса, источник происхождения которого — Израиль. После этого он приступил к истреблению коронавируса с помощью лупы и сковородки, а потом перешел к вопросам. Среди прочего Борат спрашивал, контактировал ли Киммел с евреями, пил ли «непастеризованную кровь младенцев», и запросил имена и адреса последних 15 проституток, с которыми был ведущий.

Покончив с вопросами, журналист предложил воткнуть опасный на вид градусник в зад Киммела, прежде чем начал хватать ведущего за пах и попросил образец его «жидкого выпуска». С собой Борат взял образцы, которые собрал у других ведущих — Конана О’Брайена и Джимми Фэллона. Киммел неохотно пошутил, что предоставит необходимые образцы во время рекламной паузы.

В итоге к Борату присоединилась его дочь (Мария Бакалова). «Ей нравятся твои брюки, штаны. Может ли она их взять?» — спросил Борат у Киммела, и тот согласился расстаться с предметом одежды.

Спрятавшись за диваном, полуголый Киммел напомнил, что «Борат 2» выйдет на Amazon 23 октября.