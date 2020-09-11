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Джеффу Бриджесу диагностировали рак. Актер говорит, что прогноз хороший

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Звезда «Большого Лебовски» Джефф Бриджес объявил в Twitter, что ему диагностировали лимфому — злокачественную опухоль, которая поражает лимфатическую систему. По словам актера, он уже начал лечение, у него отличные врачи, прогноз хороший.

«Как сказал бы Чувак: „Выяснилась новая хрень“. Мне поставили диагноз „лимфома“. Хотя это серьезное заболевание, мне повезло, что у меня отличная команда врачей и прогноз хороший. Я начинаю лечение и буду держать вас в курсе выздоровления».

«Я глубоко признателен за любовь и поддержку моей семье и друзьям. Спасибо за ваши молитвы и добрые пожелания. И пока вы тут, пожалуйста, не забудьте пойти на голосование. Потому что мы все вместе. С любовью, Джефф».

Последние месяцы Бриджес был занят на съемках остросюжетного сериала FX «Старик», где играет отставного агента ЦРУ. Представитель канала объявил, что они поддерживают актера и его семью в эти трудные времена: «Желаем ему благополучия и полного выздоровления. И как всегда говорит Джефф: „Мы все вместе“. Джефф, мы все вместе с тобой».

Фото: Getty Images

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