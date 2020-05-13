Платформа broadbandchoices провела исследование «Проект „Наука страха“», чтобы выяснить, какой фильм ужасов самый страшный. В ходе эксперимента отслеживалась частота сердцебиения 50 человек разного возраста, просмотревших более 100 часов хорроров. После был составлен список из 35 самых страшных фильмов, первое место в котором заняла лента «Синистер» с Итаном Хоуком. На втором месте оказался хоррор «Астрал», а замыкает тройку лидеров «Заклятие».

Согласно измерениям broadbandchoices, в среднем зрительский пульс держался на отметке в 65 ударов в минуту. При просмотре «Синистера» он вырос на 32% и составил в среднем 86 ударов в минуту. Схожая средняя частота сердцебиения была у зрителей во время просмотра «Астрала», но разница была меньше. «Астрал», тем не менее, может похвастаться самым высоким скачком — 136 ударов в минуту.

Первая десятка самых страшных фильмов выглядит так:

Исследователи не брали все возможные хорроры, ограничившись 50 фильмами ужасов с наивысшим рейтингом по версии IMDb, Rotten Tomatoes и Reddit. По словам автора исследования Дэниэла Клиффорда, в связи с тем, что многие в этом году вынуждены отмечать Хеллоуин дома, они решили помочь людям «найти самые страшные с научной точки зрения фильмы из когда-либо созданных, чтобы сэкономить им время на поиск среди тысяч названий на стримингах, таких как Amazon, Netflix и Shudder».

Источник: Forbes