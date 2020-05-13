КиноПоиск HD и Яндекс.Музыка в одной подписке
Первые 30 дней бесплатно
КиноПоиск

Исследование: «Синистер» — самый страшный хоррор. «Астрал» — на втором месте

Обсудить0

Платформа broadbandchoices провела исследование «Проект „Наука страха“», чтобы выяснить, какой фильм ужасов самый страшный. В ходе эксперимента отслеживалась частота сердцебиения 50 человек разного возраста, просмотревших более 100 часов хорроров. После был составлен список из 35 самых страшных фильмов, первое место в котором заняла лента «Синистер» с Итаном Хоуком. На втором месте оказался хоррор «Астрал», а замыкает тройку лидеров «Заклятие».

Согласно измерениям broadbandchoices, в среднем зрительский пульс держался на отметке в 65 ударов в минуту. При просмотре «Синистера» он вырос на 32% и составил в среднем 86 ударов в минуту. Схожая средняя частота сердцебиения была у зрителей во время просмотра «Астрала», но разница была меньше. «Астрал», тем не менее, может похвастаться самым высоким скачком — 136 ударов в минуту.

Первая десятка самых страшных фильмов выглядит так:

Исследователи не брали все возможные хорроры, ограничившись 50 фильмами ужасов с наивысшим рейтингом по версии IMDb, Rotten Tomatoes и Reddit. По словам автора исследования Дэниэла Клиффорда, в связи с тем, что многие в этом году вынуждены отмечать Хеллоуин дома, они решили помочь людям «найти самые страшные с научной точки зрения фильмы из когда-либо созданных, чтобы сэкономить им время на поиск среди тысяч названий на стримингах, таких как Amazon, Netflix и Shudder».

Источник: Forbes

КиноПоиск в Telegram

Мгновенные киноновости в нашем Telegram, быстрее только Флэш

Обсудить
Нашли ошибку?
Выделите нужный фрагмент текста (не более 3000 символов) и нажмите:

Смотрите также

Исследование: Киану Ривз и Джейк Джилленхол снимаются в секс-сценах чаще других актеров

Исследование: Киану Ривз и Джейк Джилленхол снимаются в секс-сценах чаще других актеров

13 октября9
Видео дня: Что кукла Аннабель делает в карантине
Бюро находок

Видео дня: Что кукла Аннабель делает в карантине

3 августа2
Танос опередил Дарта Вейдера и стал самым популярным кинозлодеем

Танос опередил Дарта Вейдера и стал самым популярным кинозлодеем

20 мая11
Составлен список фильмов, разделивших критиков и зрителей. «Последние джедаи» лишь на пятом месте

Составлен список фильмов, разделивших критиков и зрителей. «Последние джедаи» лишь на пятом месте

13 мая46

Главное сегодня

КиноПоиск HD

Сериал «Скользкий путь»: Хью Лори как последний министр

Вчера3
Сериал «Скользкий путь»: Хью Лори как последний министр
Павел Деревянко о «Беспринципных»: «В нас во всех дерьмеца хватает, и я к этому отношусь нормально»
Интервью

Павел Деревянко о «Беспринципных»: «В нас во всех дерьмеца хватает, и я к этому отношусь нормально»

Вчера5
«Каждым из них была она сама»: Как снимали «Доктора Лизу»

«Каждым из них была она сама»: Как снимали «Доктора Лизу»

18 октября2
Исследование: «Синистер» — самый страшный хоррор. «Астрал» — на втором месте

Исследование: «Синистер» — самый страшный хоррор. «Астрал» — на втором месте

Вчера24
Видео со съемок сериала «Сокол и Зимний Солдат»: Агент США убивает человека щитом

Видео со съемок сериала «Сокол и Зимний Солдат»: Агент США убивает человека щитом

Вчера1
Китайский прокат в 2020 году обогнал по сборам Северную Америку и стал крупнейшим в мире

Китайский прокат в 2020 году обогнал по сборам Северную Америку и стал крупнейшим в мире

Вчера5
В сиквеле «Бората» Саша Барон Коэн намерен показать «опасность движения к авторитаризму»

В сиквеле «Бората» Саша Барон Коэн намерен показать «опасность движения к авторитаризму»

Вчера7
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт