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Находка дня: Героиню «Эмили в Париже» поместили в «Паразитов» Пон Джун-хо

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Стараниями создателей Instagram-аккаунта «Эмили в „Паразитах“» героиня Лили Коллинз из комедии Netflix «Эмили в Париже» попала в мрачный мир фильма «Паразиты» Пон Джун-хо. Неутомимую американку, увлеченную соцсетями и селфи, в Южную Корею перенесли креативный директор Марк Джейкобс и акупунктурист Рассел Браун, которые решили таким образом отвлечься от происходящего вокруг. Они и сами признают, что это «самое тупое, что мы когда-либо делали».

По сюжету сериала маркетолог по продвижению предметов роскоши Эмили приезжает в Париж по работе. Она не знает языка и не разбирается в местных традициях, но не намерена сдаваться. В «Эмили в „Паразитах“» авторы решили показать, как этот персонаж смотрелся бы рядом с семьей Ким и в роскошном особняке семейства Пак.

После выхода «Эмили в Париже» сериал раскритиковали французские авторы, которым не понравилось, что на экране их изобразили ходячими клише, а Париж показали совершенно нереалистичным.

Источник: EW

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