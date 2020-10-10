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Брюс Уиллис вновь сыграл Джона Макклейна из «Крепкого орешка». В рекламе автоаккумуляторов DieHard

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18 октября в Twitter появился тизер возможного продолжения «Крепкого орешка» с Брюсом Уиллисом. Дочь актера Румер Уиллис и несколько других аккаунтов опубликовали короткий ролик с хештегом «„Крепкий орешек“ вернулся» и Джоном Макклейном в исполнении Уиллиса. Как в итоге выяснилось, это был тизер рекламы автомобильных аккумуляторов DieHard, который показали во время матча между «Лос-Анджелес Рэмс» и «Сан-Франциско Форти Найнерс».

В двухминутной рекламе Уиллис возвращается в роли Макклейна и отправляется на опасную миссию по добыче новой батареи для своей машины. Он прыгает через стекло магазина автозапчастей Advance, где можно купить аккумуляторы, лазает по вентиляции и уклоняется от пуль, чтобы снова завести машину.

В ролике есть и пасхалки из франшизы. Например, на экране появляется водитель лимузина Аргайл в исполнении Деворо Уайта. Реклама заканчивается тем, что Аргайл кричит «йиппи-кай-эй!», на что Макклейн отвечает: «Эй, это моя фраза!»

Все части экшен-франшизы «Крепкий орешек» вы прямо сейчас можете посмотреть в онлайн-кинотеатре КиноПоиск HD.

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