За 28 дней «Рэтчед» посмотрели 48 млн пользователей Netflix. Это лучший старт года среди новинок сервиса

За первые 28 дней «Сестру Рэтчед» посмотрели 48 млн пользователей Netflix. Об этом говорится в соцсетях онлайн-кинотеатра. Таким образом, «Рэтчед» показала лучший старт среди новых сериалов сервиса, вышедших в 2020 году.

Кроме того, «Сестра Рэтчед» обошла «Академию „Амбрелла“», которая вышла на Netflix в 2019 году и за месяц привлекла 45 млн пользователей, а также первые сезоны «Полового воспитания» и «Ты» — их посмотрели с 40 млн аккаунтов за этот же период.

«Сестра Рэтчед» — новый проект Райана Мерфи, создателя «Американской истории ужасов». Сериал рассказывает предысторию Милдред Рэтчед (ее играет Сара Полсон), властной медсестры из фильма «Пролетая над гнездом кукушки». По сюжету героиня приезжает в Калифорнию и устраивается на работу в психиатрическую больницу в надежде спасти от смертной казни одного из пациентов — своего брата.

В 2020 году Netflix ввел новую систему подсчета аудитории. По ней просмотр учитывается, если после запуска фильма или сериала прошло как минимум две минуты.