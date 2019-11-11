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Татьяна Маслани опровергла свое участие в сериале «Женщина-Халк»

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Татьяна Маслани заявила, что не работает над сериалом Disney+ «Женщина-Халк». Об этом сообщили СМИ со ссылкой на интервью актрисы в The Sudbury Star. По ее словам, она «была связана» с проектом какое-то время, но теперь в нем не участвует.  

«На самом деле это неправда. Это похоже на пресс-релиз, который странным образом попал в сеть. Я была связана с этим сериалом раньше, и пресса зацепилась за это, но, к сожалению, сейчас это не имеет отношения к реальности», — заявила актриса.

О том, что Маслани сыграет Женщину-Халка, журналисты сообщили в сентябре. Тогда же стало известно, что несколько эпизиодов сериала, включая пилот, снимет Кэт Койро («Бесстыжие», «Бруклин 9-9»). Шоураннером проекта выступит Джессика Гао, сценаристка «Рика и Морти» и «Силиконовой долины».

Главная героиня «Женщины-Халка» — Дженнифер Уолтерс, кузина Брюса Бэннера. После несчастного случая Брюс сделал ей переливание своей крови, в результате чего Дженнифер получила способность трансформироваться в Халка. Став супергероиней, она не бросила свою настоящую профессию юриста и продолжила помогать людям в суде.

Когда выйдет «Женщина-Халк», пока не известно. 

Источник: CinemaBlend
Фото: Getty Images  

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