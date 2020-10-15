Кто съел пионера: Разбираем тизер-трейлер сериала «Пищеблок»

16 октября в сети появился тизер-трейлер «Пищеблока» — нового сериала КиноПоиск HD. Проект основан на одноименном романе Алексея Иванова, который рассказывает о пионерском лагере, где среди воспитанников завелись вампиры. Мы посмотрели ролик и выбрали главное, на что стоит обратить внимание.

Трейлер открывается общим кадром летнего лагеря «Буревестник», расположенного на берегу Волги. Красные звезды на воротах выдают место действия — СССР. События разворачиваются летом 1980 года, когда в стране проходила Олимпиада.

В следующих кадрах появляется статуя горнистки. Согласно легенде, которую рассказывает пионерам вожатый, когда-то у нее был друг — гипсовый барабанщик, но потом его разбили, и она решила найти тех, кто это сделал, и отомстить.

Сериал о детях в пионерлагере времен СССР неизбежно будет цитировать своих предшественников. Самый очевидный источник таких цитат — комедия Элема Климова «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен».

Ворота пионерлагеря у Климова и в «Пищеблоке»:

«Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен» «Пищеблок»

Горнистка и горнисты (у Климова они, конечно, нестрашные):

«Пищеблок» «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен»

И барабанщики:

«Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен» «Пищеблок»

В сцене с душем не показывают насилие как таковое, но саспенс нагнетают не хуже, чем в других триллерах — от классики вроде «Психо» до новейших лент типа «Чужой: Завет».

«Пищеблок» «Психо» «Чужой: Завет»

Петр Натаров из сериала «Домашний арест» играет главного героя Валерку. Иванов описывает его как «сильного и стойкого духом пионера, который верит в идеалы СССР и ищет подходящий для себя коллектив».

В лагере Валерка подружится с другой пионеркой, Анастасийкой. Ее играет Мария Абрамова.

Роль вожатого лагеря, Игоря, исполнил Даниил Вершинин. Он будет противостоять вампирам вместе с Валеркой. Игорю присущ нонконформизм, из-за которого он с трудом вписывается в коллектив.

В одной из сцен Игорю подмигивает Вероника (Ангелина Стречина), вожатая отряда девочек. Судя по их дальнейшим совместным сценам, у героев будет роман.

Тимофей Трибунцев появится в роли врача в пионерлагере. В трейлере видно, как он находит мертвую пионерку, а потом она внезапно встает и уходит (очевидно, из медпункта). Судя по кадру со жгутом, справиться с этим без дополнительной поддержки врачу не удается.

Сами вампиры и сцены вампиризма в трейлере тоже есть. Вот, например, Валерка видит, как его сосед по комнате пьет кровь у спящего мальчика.

А потом в разговоре с вампиром Валерка строго замечает, что они не могут быть друзьями, потому что «у друзей кровь не пьют».

Судя по этим кадрам, вампиров среди вожатых и пионеров довольно много.

Тизер заканчивается кадром с горящей головой первого лидера СССР Владимира Ленина. Судя по всему, это отсылка к взглядам Валерки: Иванов сравнивает битву с вампирами и борьбу за идеалы СССР.

Премьера «Пищеблока» состоится эксклюзивно на КиноПоиск HD в июне 2021 года.