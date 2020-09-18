11 лучших трейлеров недели: «Стража», «Пищеблок», «Охотник на монстров» и «Джиу-джитсу»

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«Джиу-джитсу»

Николас Кейдж, Тони Джа и Фрэнк Грилло сражаются за судьбы землян с умелым пришельцем из другой галактики. К сожалению, действие разворачивается не в космосе. На протяжении веков древний клан защищал человечество от внеземной угрозы, но очередной боец потерпел поражение. Теперь наши герои будут помогать ему набраться сил, чтобы в решающей схватке отстоять Землю. Если не можете дождаться «Смертельной битвы», посмотрите пока это.

«Душа»

Студия Pixar исследует природу вдохновения и показывает, чем занимаются будущие человеческие души, прежде чем отправиться на землю и стать людьми. Именно в этот мир попадает школьный учитель музыки Джо Гарднер — большой любитель джаза, который после 20 лет сомнений в себе и терзаний наконец-то приходит на прослушивание в клуб, поражает всех своей игрой и получает работу. Там он знакомится с молодой душой по имени 22. Ее мало волнуют люди и их желания, так что Джо берется переубедить 22 и помочь ей найти свое место в порядке вещей.

«Дядя Фрэнк»

Душевная картина с Полом Беттани и Софи Лиллис о семье и принятии себя и других. В 1973 году 18-летняя Бет и ее дядя Фрэнк едут из Манхэттена в Криквилл, штат Южная Каролина, на похороны отца семейства. Во время поездки к ним неожиданно присоединяется любовник Фрэнка, Валид. Поездка сопровождается милым времяпрепровождением, в финале будут ссоры и слезы, но в итоге все помирятся.

«Жозе, тигр и рыба»

Очередная экранизация романа Сэико Танабэ о мечтательнице в инвалидном кресле. Девушка просит называть ее именем героини романа Франсуазы Саган и почти все время проводит за чтением и рисованием. Знакомство и дружба со студентом Цунэо начинают менять взгляды девушки на жизнь, да и сам парень теперь видит мир по-другому. История, будто бы созданная для аниме.

«Обещанный Неверленд»

Экранизация популярной одноименной манги, по которой еще будет продолжаться аниме и готовится американская версия для Amazon. История о сиротском приюте, обитатели которого в ожидании усыновления жили счастливо и беззаботно, пока не узнали жуткую правду о своей дальнейшей судьбе. Возраст героев слегка изменили, что снижает градус напряженности, зато вместо чернокожей няни имеется замечательная Наоми Ватанабэ.

«Охотник на монстров»

Режиссер «Смертельной битвы» и «Обители зла» Пол У. С. Андерсон взялся перенести на большой экран еще одну игру, на этот раз об охоте на монстров всех цветов и размеров. Главная героиня экранизации — лейтенант Артемис, которая вместе с солдатами элитного отряда попадает в параллельный мир, где обитают разнообразные монстры. Закаленные бойцы, привыкшие воевать в самых горячих точках планеты, оказываются в необычной ситуации и вынуждены использовать все свои навыки, чтобы пережить встречу с фантастическими тварями. Спасти героев может только загадочный охотник, который, как никто, умеет убивать монстров.

«Пищеблок», 1-й сезон

Многосерийная экранизация одноименного романа Алексея Иванова о вампирах, поселившихся в пионерлагере. События происходят в пионерском лагере «Буревестник» на берегу Волги летом 1980 года. Однажды вечером пионер по имени Валерка замечает, как его сосед по комнате пьет кровь другого мальчика. Выясняется, что среди пионеров прячутся вампиры, и именно они самые правильные и ответственные ребята смены. Бороться с этой нечистью будут двое подростков — Валерка и вожатый Игорь. Проект выйдет на КиноПоиск HD в июне 2021 года.

«Подвиг»

Военно-патриотический боевик режиссера Гуань Ху, чей предыдущий блокбастер «Восемь сотен» недавно стал самым кассовым фильмом 2020 года. И снова тема героического самопожертвования, на этот раз на корейской войне. Отряд китайских добровольцев до последней капли крови защищает стратегически важный мост, что характерно, от американской авиации. Нетипичное для материкового кино обилие крови и неожиданно душевная картинка, практически как в советском кино.

«Последний богатырь: Корень зла»

Продолжение кассового хита 2017 года обещает еще больше приключений и необычных ситуаций с участием знакомых сказочных персонажей. В сиквеле Ивану, простому парню из Москвы, придется доказывать свою силу на Богатырских играх, спасать Белогорье от древнего зла, сражаться с Колобком и кататься на чудо-юдо рыбе.

«Стража», 1-й сезон

Новый и очень вольный взгляд на «Плоский мир» и творчество Терри Пратчетта. Создатели не стали повторять на экране комедийное фэнтези и вместо этого поместили знакомых персонажей в безумный мир ярких красок. События происходят в городе Анк-Морпорк, где преступления разрешены законом. Здесь обитают люди и расы со всего Плоского мира, бок о бок живут тролли, гномы, големы, вампиры, оборотни, зомби. Все они не просто сосуществуют, но и борются за свои права и равенство. Именно в этом гигантском кипящем котле нечистот должны нести службу стражники, с которыми никто не считается и которые давно оставили попытки поддерживать закон. Но появление решительного новичка и ошибка прошлого заставят стражу и ее капитана вспомнить о долге.

«Черный колодец»

Netflix приготовил на этот Хеллоуин индийский джей-хоррор о призраках из колодца. Семейство с 10-летней дочерью приезжает в деревню к больной бабушке. Девочка обследует окрестности и выясняет, что место таит в себе страшную тайну: в этой деревеньке на протяжении столетий существовала милая традиция сбрасывать в колодец новорожденных девочек. Маленькая героиня сталкивается с непростым выбором.