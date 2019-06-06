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Компания Christie разработала систему стриминга из кинотеатров на домашние устройства

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Разработчик кинотехнологий Christie получил в США и Европе патент на систему, которая позволит владельцам кинотеатров транслировать фильмы прямо из своих залов в дома клиентов. Потенциально это даст киноплощадкам, пострадавшим во время пандемии коронавируса, возможность остаться на плаву.

«Мы все любим кино, и нет ничего лучше, чем опыт просмотра на большом экране в вашем местном кинотеатре, — говорит вице-президент Christie Брайан Клейпул. — Было очень интересно видеть, как подстраиваются кинотеатры, чтобы вернуть людей в залы по всему миру, и мы надеемся увидеть все больше и больше людей, возвращающихся в свои местные кинотеатры».

«Однако мы не питаем иллюзий относительно множества проблем, с которыми сталкиваются кинотеатры, — продолжает Клейпул. — Эта технология позволяет кинотеатрам безопасно демонстрировать клиентам киноконтент премиум-класса на их собственных условиях, открывая дополнительный приток доходов в эти трудные времена».

Работая со встроенным медиаблоком Christie, который используется клиентами компании по всему миру, запатентованное оборудование и программное обеспечение в сочетании с возможностями стриминговых и сетевых продуктов Christie позволяют кинотеатру демонстрировать контент по IP-сетям прямо из кинотеатра в дома потребителей.

Источник: THR

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