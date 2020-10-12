После релиза на Netflix российский сериал «Эпидемия» вошел в топ-100 IMDb

Российский сериал «Эпидемия» после выхода на стрим-сервисе Netflix поднялся в рейтинге самых популярных телепроектов IMDb с 1406-й позиции на 72-ю. На данный момент это единственный отечественный сериал в топ-100 сайта.

«Мы рады, что „Эпидемия“ понравилась зарубежному зрителю, ведь по факту именно для зрителя мы и снимаем наши сериалы и фильмы, — заметил в комментарии ТАСС продюсер проекта Валерий Федорович. — Приятно видеть, что второй сезон сериала уже ждут за рубежом».

По его словам, сейчас идет работа над вторым сезоном «Эпидемии» , съемки которого начнутся, когда Павел Костомаров закончит свой новый режиссерский проект — военный триллер «Бансу».

«Эпидемия» — история о подмосковной семье, которая вместе с другими выжившими спасается от внезапной эпидемии смертельного вируса. Он напоминает симптомами банальный грипп, но от него нет спасения, и любой заразившийся в итоге погибает. Человечество не знает, как справиться с новой болезнью, и цивилизация постепенно начинает разрушаться. Остается лишь небольшая территория, населенная доведенными до отчаяния людьми, чья главная цель — выживание любой ценой.

Согласно информации издания «Коммерсантъ», Netflix приобрел права на сериал за 1,5 млн долларов, что стало рекордом для отечественных проектов, проданных на стрим-сервис. После выхода на Netflix 7 октября «Эпидемия» вошла в топ-10 Netflix в 56 странах мира и, по данным FlixPatrol, заняла четвертое место по просмотрам в рейтинге лучших сериалов сервиса. Проект заинтересовал и Стивена Кинга, который сравнил сериал со спагетти-вестерном, но «только со снегом и зараженными чумой русскими-убийцами».

Источник: ТАСС