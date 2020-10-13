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Находка дня: В Twitter разобрали исторические неточности в мультфильме «Мулан»

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Пользовательница Twitter c ником XiranJayZhao запустила тред, посвященный мультфильму «Мулан». Она обратила внимание на исторические неточности в картине Disney, а также отметила детали, которые соответствуют истории Китая.

Например, фейрверки, показанные в одной из сцен, изобрели только спустя век, а текст письма Мушу и Кри-Ки — на самом деле меню китайской закусочной.  

Мы выбрали из треда самое интересное. 

Перевод: «Если вы собираетесь снимать фильм про Китай, то, конечно же, в нем будет Великая Китайская Стена. Авторы мультфильма вдохновлялись ее современным видом, хотя до такого состояния ее достроили только 500 лет назад, во времена империи Мин. В легендах о Мулан события происходят 1000—1500 лет назад».

Перевод: «С прическами в этом мультфильме все намного лучше, чем в других китайских картинах. Почти все взрослые мужчины собирали волосы в пучок. Представители народа Хань не стригли их, поскольку это считалось неуважением к телу, которое им дали родители».

Перевод: «Свитки над тронным помостом отсылают нас к произведения искусства Китая, НО ОНИ НЕ МОГУТ БЫТЬ ТАКИМИ БОЛЬШИМИ. Как бывший театральный ребенок, я знаю, сколько стоит сплести свиток ТАКОГО размера».

Перевод: «Иероглифы написаны вертикально и справа налево, как и принято в классическом китайском, но на бамбуковом свитке расположены неверно. Они должны быть в вертикальном столбце, а не в горизонтальном».

Перевод: «Струны перца и чеснока нарисованы в китайском стиле, вот только перец не привозили в Китай до 1600-х годов. Коренные американцы не тратили тысячиления на выращивание подобных культур, чтобы мы тут делал вид, будто так все и было».

Перевод: «Этот наследственный храм смущает меня по многим причинам. Почему беседка? Почему они используют пол вместо жертвенника? Почему он поджигает благовония в блюде с драконом, которого не может быть у семьи Фа, поскольку она не имеет отношения к правящей династии?».

Перевод: «Судя по дополнительным материалам, они придумали дизайн этой святыни во время поездки в Китай, когда увидели, как люди отдают дань уважения своим предками рядом с их надгробиями. Но создатели мультфильма явно не были в настоящем доме. Иначе они бы увидели, что в семейных святынях стоят деревянные таблички».

Перевод: «Ее маму точно не могли звать Фа Ли. Китайские женщины не меняют фамилии после встпуления в брак. А будь это ее настоящая фамилия, то ей бы не позволили выйти замуж за Фа Зу. Это считалось бы инцестом».

Перевод: «Складная ширма и деревянная ванна показаны очень точно, а вот вся сцена со свахой — нет! Мне кажется не очень реалистичным то, что именно Мулан пришла к ней, а не наоборот».

Перевод: «Это было бы больше похоже на Китай, будь у Мулан губная бумага».

Перевод: «Барабанные башни строили в центре каждого города, чтобы с их помощью объявлять время (что-то типа Биг-Бена)».

Перевод: «Пудра для лица действительно должна быть белой (обычно ее изготавливали из измельченного риса), но тени для век не стоило делать настолько темными. Больше подошел бы персиковый цвет».

Перевод: «Вряд ли бы девушки выстроились в такую очередь на "прослушивание" к свахи

Свахи напоминали агентов по недвижимости. Они согласовывали все условия брака, включая выкуп за невесту. Вы бы стали прослушиваться у агента по недвижимости? Нет».

Перевод: «Также маловероятно, что Мулан встретилась бы со свахой одна. В те времена браки были семейным вопросом, а не личным. В фильме 2020 это показали более точно — там с Мулан была мама».

Перевод: «Низкие столы действительно были в Китае, но почему в семье Мулан не едят ничего, кроме риса и чая? Должна быть хотя бы общая тарелка с овощами».

Перевод: «Сцену с отрезанием волос убрали из фильма 2020 года, поскольку в Китае так могли делать только монахи. Это означало окончательный разрыв с семьей».

Перевод: «Насколько я знаю, некоторые семьи не придавали особого значения хранителям семейства. Более того, у родственников Мулан точно не могло быть дракона, потому они не были членами королевской семьи».

Перевод: «Фейрверки действительно изобрели в Китае, но только в империи Сун, как минимум через сто лет после событий "Мулан".

До этого китайцы бросали бамбук в огонь, чтобы отпугивать злых духов громкими щелчками».

Перевод: «Очевидно, нижнее белье здесь ради шутки, но стоит заметить, что жители Древнего Китая ничего подобного не носили.

В Китае мужчины почти всегда носили штаны с разрезом посередине.

АРТЕФАКТ В КАЧЕСТВЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА».

Перевод: «Текст письма, которое написали Мушу и Кри-Ки, чтобы отряд Мулан отправился в поход, — на самом деле меню для заказа китайской еды на вынос».

Перевод: «Здесь авторы мультфильма воссоздали пейзажи, которые они увидели во время путешествия по Китаю. Это горы Гуйлинь и статуи в пещерных храмах Лунмынь».

Перевод: «Внешний вид дворца императора вдохновлен архитектурой Запретного города, который построили только 600 лет назад».

Перевод: «На этом кадре дворец выглядит крошечными, хотя на деле он должен быть тем, в честь чего назван — городом. В Древнем Китае дворцы были самодостаточными городами, а не причудливыми зданиями».

Перевод: «Маленькие статуи животных на крыше тоже срисовали с Запретного города».

Перевод: «Что касается каменных львов-стражников, то только у одного из них должен быть мяч под лапой. Он означает, что это самка в мужской/женской паре.

Выходит, что они... ЛЕСБИЯНКИ».

«Мулан» доступна для просмотра на КиноПоиск HD.

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