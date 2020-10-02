Ведущая новостей потеряла работу из-за камео в комедии Адама Сэндлера

Ведущая новостей Алайна Пинто рассказала в Twitter, что съемки в комедии Адама Сэндлера «Хэллоуин Хьюби» стоили ей работы на телевидении. Пинто появилась на экране в небольшом эпизоде в костюме Харли Квинн из «Отряда самоубийц» и рассказала о праздновании Дня всех святых в городке Салем. Как выяснилось, камео было снято с нарушением контракта с бостонским каналом, что и привело к увольнению.

«Привет, друзья! У меня есть новости. Ранее на этой неделе меня уволили из 7 News. Я пишут об этом, потому что хочу быть открытой и честной со всеми вами. В прошлом году я снялась в эпизодической роли в недавно вышедшем на Netflix фильме Адама Сэндлера „Хэллоуин Хьюби“».

«Таким образом, я по ошибке нарушила контракт с каналом, и я понимаю, почему руководство, к сожалению, решило меня уволить. Я глубоко разочарована и опечалена, надеялась, что все будет иначе».

В конце Пинто поблагодарила зрителей и бывших коллег за поддержку.

Главный герой комедии Сэндлера — добродушный Хьюби, большой фанат Хеллоуина и объект насмешек для взрослых и детей. Каждый год при наступлении своего любимого праздника Хьюби со всей присущей ему гражданской ответственностью следит за порядком в городке, а полицейские уже не знают, как отделаться от постоянных докладов этого сознательного гражданина. Но в этот раз в Салеме происходят настоящие исчезновения людей, и Хьюби оказывается единственным свидетелем.