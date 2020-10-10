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Мэтт Дэймон потроллил Бена Аффлека по поводу роли Бэтмена

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Мэтт Дэймон и Бен Аффлек записали видео для благотворительной акции Omaze, в котором не удержались от шуток друг на другом. В ролике Аффлек просит Дэймона сделать кампанию, победитель который сможет лично встретиться со звездами, привлекательнее и сказать что-то вроде «Приходите посмотреть на Джейсона Борна и Бэтмена», на что Дэймон отвечает невозмутимым тоном: «Роберт Паттинсон придет?». «Нет, но будет Джереми Реннер», — парирует Аффлек. После короткого спора о спин-оффе франшизы о Джейсоне Борне, Дэймон добавляет: «Паттинсон забрал твою работу».

«Мэтт и я вместе с Omaze предлагаем вам возможность пообщаться с нами в Лос-Анджелесе (когда это будет безопасно). Все пожертвования помогут Eastern Congo Initiative и Water.org, которые предоставляют необходимые ресурсы и поддержку тем, кто в них нуждается».

Аффлек сыграл Бэтмена в трех проектах DCEU: «Бэтмен против Супермена», «Отряд самоубийц» и «Лига справедливости». В 2016 году его назначили постановщиком сольного фильма о Темном рыцаре. Он долгое время работал над картиной, где также должен был исполнить главную роль, но в итоге оставил проект. Позже он рассказал, что отказался от роли Темного рыцаря в первую очередь из-за своего алкоголизма. Роль Бэтмена в конечном итоге ушла Роберту Паттинсону, но Аффлек вернется в образе Темного рыцаря в режиссерской версии «Лиги справедливости» и в «Флэше» Андреса Мускетти.

12 августа 2021-го зрители смогут увидеть Аффлека в триллере «Глубокие воды», а 14 октября 2021 года он вместе с Дэймоном появится в кинотеатрах в исторической картине «Последняя дуэль».

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