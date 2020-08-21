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Джордж Клуни поставит экранизацию романа Джона Гришэма «Калико Джо»

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Джордж Клуни займет режиссерское кресло фильма «Калико Джо» (Calico Joe) — адаптации одноименного романа Джона Гришэма. Клуни не только поставит картину, но и спродюсирует проект вместе с Грантом Хесловом и Бобом Диланом.

Роман рассказывает историю отцов и сыновей, прощения и искупления в мире Главной лиги бейсбола. Лето 1973 года. Джо Кастл — чудо-бейсболист, величайший новичок, которого когда-либо видели. Парнишка из Калико-Рока, штат Арканзас, завораживает поклонников «Чикаго Кабс», делая хоумран за хоумраном, вежливо приподнимая шляпу перед толпой и побивая все рекорды новичков.

Калико Джо быстро становится кумиром каждого фаната бейсбола в Америке, в том числе Пола Трейси, маленького сына упрямого питчера из «Нью-Йорк Метс». Когда Уоррен Трейси наконец встречается на поле с Калико Джо, Пол на трибунах болеет не только за своего кумира, но и за своего отца. Но все изменится, когда Уоррен бросит фастбол.

Сейчас Клуни заканчивает работу над фантастической драмой «Доброе утро, полночь», где также исполнил одну из главных ролей.

Источник: Deadline

Фото: Getty Images

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