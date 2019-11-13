Disney+ добавил перед мультфильмами новые предупреждения о негативных стереотипах

Классические диснеевские мультфильмы на стриминг-платформе Disney+ теперь сопровождаются новыми предупреждениями. В течение 10 секунд зрителю сообщают, что в выбранном проекте есть «негативное изображение и/или плохое обращение с людьми или культурами» и ошибочные стереотипы.

«Эта программа включает в себя негативное изображение и/или плохое обращение с людьми или культурами, — говорится в предупреждении. — Эти стереотипы были ошибочными тогда и неверны сейчас. Вместо того чтобы удалять этот контент, мы хотим признать его вредное влияние, извлечь из него уроки и начать разговор, чтобы вместе создать более инклюзивное будущее. Disney стремится создать истории с вдохновляющими и амбициозными темами, которые отражают богатое разнообразие человеческого опыта по всему миру».

Подобные предупреждения уже заметили перед мультфильмами «Питер Пэн», «Дамбо», «Фантазия» и «Леди и Бродяга».

В ноябре пользователи Disney+ обратили внимание, что перед классическими диснеевскими проектами появились специальные дисклеймеры. Они предупреждали, что мультфильмы демонстрируются в оригинальном виде, вследствие чего могут содержать «устаревшие культурные стереотипы».

В новой версии также есть ссылка на Disney.com/StoriesMatter, где можно найти информацию о влиянии разнообразия историй на культуру. Короткое видео включает в себя высказывания ряда профессионалов индустрии.

На Disney+ по-прежнему отсутствует мюзикл «Песня Юга», который неоднократно критиковали за некорректное изображение афроамериканцев.

Подробнее о ситуации с дисклеймерами и устаревшими стереотипами КиноПоиск рассказывал в отдельном материале.