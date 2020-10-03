Создатели «Смешариков» и КиноПоиск HD проведут конкурс взрослой анимации

Группа компаний «Рики», создавшая мультсериал «Смешарики», совместно с онлайн-кинотеатром КиноПоиск HD запускают конкурс-лабораторию Riki.lab для разработки анимационных сериалов для взрослых. Победители, занявшие первое, второе и третье места, получат денежные призы в размере в 1 млн рублей, 500 тыс. рублей и 300 тыс. рублей. Кроме этого, авторам лучших проектов представится возможность реализовать свои идеи вместе с анимационным холдингом «Рики».

Экспертами и спикерами конкурса выступят продюсеры ГК «Рики» и КиноПоиск HD, а также приглашенные профессионалы из игрового кино и анимации: Сергей Светлаков, Александр Незлобин, Константин Бронзит, Игорь Ковалев, Елена Чернова, Иван Максимов и другие.

Конкурс будет разбит на четыре этапа. С 15 октября по 15 декабря 2020 года участники должны подать первые заявки, из которых будет составлен лонг-лист отобранных проектов. После этого участникам выделят время на доработку проектов. 23 марта 2021 года будет анонсирован шорт-лист из 20 самых перспективных проектов. Из них жюри конкурса выберет трех победителей, которые будут объявлены 25 апреля 2021 года.

Релиз проекта-победителя запланирован на 2022 год. Подробнее о программе: rikiteam.ru/lab.

Впервые о готовящемся конкурсе КиноПоиск HD рассказал в рамках Comic Con Russia, где был анонсирован новый анимационный проект онлайн-кинотеатра — мультсериал «Киберслав».