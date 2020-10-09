КиноПоиск HD и Яндекс.Музыка в одной подписке
Первые 30 дней бесплатно
КиноПоиск

В русском Netflix название сериала о продаже наркотиков перевели как «Не пытайтесь это повторить»

Обсудить0

15 октября работу начала русскоязычная версия Netflix, в результате чего названия некоторых проектов получили новые переводы. Как обратили внимание в TJ, немецкий сериал «Как продавать наркотики онлайн (быстро)» в российском каталоге теперь называется «Не пытайтесь это повторить».

«Не пытайтесь это повторить» — рабочее название сериала. Предполагается, что изменения в первую очередь связаны с российским законодательством, которое запрещает пропаганду наркотических веществ.

В пресс-службе Netflix пока никак не прокомментировали перевод.

В центре сюжета — Мориц и Ленни, два лучших друга, обычные школьники, которые не пользуются популярностью среди одноклассников. Когда девушка Морица уходит от него к школьному драгдилеру, он решает, что единственный способ ее вернуть — стать лучше конкурента. Вместе с Ленни они разворачивают наркорынок невероятных масштабов. Во втором сезоне ребята вышли на международный рынок, но быстро поняли, что наркоторговля — дело рискованное и совсем не такое веселое, как показалось сперва.

В начале сентября Netflix заключил соглашение с российской «Национальной медиа группой» (НМГ), которая станет оператором стриминг-платформы в России. Кроме локализованного интерфейса, у многих зарубежных сериалов и фильмов стрим-сервиса появятся русские субтитры и дубляж, а в каталог будет добавлено около ста отечественных проектов, включая сериал «Эпидемия». На данный момент в русском Netflix временно недоступны проекты, у которых пока нет дубляжа или русских субтитров. Пользователи всегда могут получить доступ к полному каталогу при переходе обратно на английский язык.

Источник: TJ

КиноПоиск в Telegram

Мгновенные киноновости в нашем Telegram, быстрее только Флэш

Обсудить
Нашли ошибку?
Выделите нужный фрагмент текста (не более 3000 символов) и нажмите:

Смотрите также

«Лечебница Аркхем покажется загородным клубом»: Вышел тизер второго сезона сериала «Пенниуорт»

«Лечебница Аркхем покажется загородным клубом»: Вышел тизер второго сезона сериала «Пенниуорт»

13 октября1
Российский сериал «Эпидемия» обошелся Netflix в 1,5 млн долларов

Российский сериал «Эпидемия» обошелся Netflix в 1,5 млн долларов

12 октября10
Аниме по Астрид Линдгрен, сериал по «Звездным войнам» и анимация от Гильермо дель Торо: Что включить детям на каникулах
Выбор редакции

Аниме по Астрид Линдгрен, сериал по «Звездным войнам» и анимация от Гильермо дель Торо: Что включить детям на каникулах

10 октября10
Тизер и отрывки сериала «Стража»: Новый взгляд на творчество Терри Пратчетта

Тизер и отрывки сериала «Стража»: Новый взгляд на творчество Терри Пратчетта

9 октября16

Главное сегодня

КиноПоиск HD

Славик, не *****: Над кем смеются в «Беспринципных» и из чего родился этот сериал

Сегодня0
Славик, не *****: Над кем смеются в «Беспринципных» и из чего родился этот сериал
Что смотреть в кино: «Гипноз», «Лето'85» и «Экстремальная работа»
Выбор редакции

Что смотреть в кино: «Гипноз», «Лето'85» и «Экстремальная работа»

Сегодня4
Как сериал «Тед Лассо» о тренере-оптимисте рвет шаблон спортивных фильмов
В предыдущих сериях

ПодкастКак сериал «Тед Лассо» о тренере-оптимисте рвет шаблон спортивных фильмов

Вчера0
Создатели «Смешариков» и КиноПоиск HD проведут конкурс взрослой анимации
КиноПоиск HD

Создатели «Смешариков» и КиноПоиск HD проведут конкурс взрослой анимации

2 часа назад0
В русском Netflix название сериала о продаже наркотиков перевели как «Не пытайтесь это повторить»

В русском Netflix название сериала о продаже наркотиков перевели как «Не пытайтесь это повторить»

2 часа назад3
Слух дня: Кевин Файги заблокировал попытки Disney выпустить «Черную Вдову» на стриминге

Слух дня: Кевин Файги заблокировал попытки Disney выпустить «Черную Вдову» на стриминге

Сегодня, 12:153
Продюсеры фильмов о Бонде пока не начали искать нового актера на роль агента 007

Продюсеры фильмов о Бонде пока не начали искать нового актера на роль агента 007

Сегодня, 10:529
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт