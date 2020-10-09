В русском Netflix название сериала о продаже наркотиков перевели как «Не пытайтесь это повторить»

15 октября работу начала русскоязычная версия Netflix, в результате чего названия некоторых проектов получили новые переводы. Как обратили внимание в TJ, немецкий сериал «Как продавать наркотики онлайн (быстро)» в российском каталоге теперь называется «Не пытайтесь это повторить».

«Не пытайтесь это повторить» — рабочее название сериала. Предполагается, что изменения в первую очередь связаны с российским законодательством, которое запрещает пропаганду наркотических веществ.

В пресс-службе Netflix пока никак не прокомментировали перевод.

В центре сюжета — Мориц и Ленни, два лучших друга, обычные школьники, которые не пользуются популярностью среди одноклассников. Когда девушка Морица уходит от него к школьному драгдилеру, он решает, что единственный способ ее вернуть — стать лучше конкурента. Вместе с Ленни они разворачивают наркорынок невероятных масштабов. Во втором сезоне ребята вышли на международный рынок, но быстро поняли, что наркоторговля — дело рискованное и совсем не такое веселое, как показалось сперва.

В начале сентября Netflix заключил соглашение с российской «Национальной медиа группой» (НМГ), которая станет оператором стриминг-платформы в России. Кроме локализованного интерфейса, у многих зарубежных сериалов и фильмов стрим-сервиса появятся русские субтитры и дубляж, а в каталог будет добавлено около ста отечественных проектов, включая сериал «Эпидемия». На данный момент в русском Netflix временно недоступны проекты, у которых пока нет дубляжа или русских субтитров. Пользователи всегда могут получить доступ к полному каталогу при переходе обратно на английский язык.

Источник: TJ