Слух дня: Кевин Файги заблокировал попытки Disney выпустить «Черную Вдову» на стриминге

Согласно информации Giant Freakin Robot и Geekosity, глава студии Marvel Кевин Файги выступил против идеи перенести боевик «Черная Вдова» на стрим-сервис Disney+. Утверждается, что на фоне пандемии коронавируса Disney рассматривает возможность выпустить релиз фильма на стриминге, но Файги настаивает на прокате в кинотеатрах.

Отмечается, что Файги — сторонник просмотра фильмов в кинотеатрах и в целом против удаления картин с большого экрана.

Данная информация — лишь слух, не подтвержденный ни одним крупным изданием.

Из-за пандемии коронавируса большинство кинотеатров в США и мире либо закрылись, либо работают в ограниченном режиме. В связи с этим отдельные студии начали ориентироваться на цифровой прокат. Universal решила выпускать отдельные проекты одновременно в кинотеатрах и на онлайн-платформах, а Disney перенесла на стриминг фильмы «Мулан» и «Душа». Владельцы кинотеатров встретили подобные переносы негативно.

На данный момент премьера «Черной Вдовы» назначена на 6 мая 2021 года.

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Источник: Giant Freakin Robot / Geekosity