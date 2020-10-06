Новый трейлер мультфильма «Душа»: Джейми Фокс учит жизни будущую душу

После переноса мультфильма «Душа» на стрим-сервис Disney+ студия выпустила новый трейлер анимационного проекта Pixar. Первые критики, судя по всему, не ошиблись: мультфильм действительно выглядит очень интересно и необычно.

Главный герой мультфильма — школьный учитель музыки Джо Гарднер, большой любитель джаза, который после 20 лет сомнений в себе и терзаний наконец-то приходит на прослушивание в клуб, поражает всех своей игрой и получает работу. Но по пути домой Джо падает в канализационный люк и переносится в мир душ. Там он знакомится с молодой душой по имени 22. Ее мало волнуют люди и их желания, так что Джо берется переубедить 22 и помочь ей найти свое место в порядке вещей.

Мультфильм выйдет на Disney+ 25 декабря. Российская премьера «Души» состоится 21 января 2021 года.