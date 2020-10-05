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В русском Netflix ограничили доступ к нелокализованному контенту

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Вместе с запуском русскоязычной версии Netflix убрал из выдачи проекты, у которых пока нет дубляжа или русских субтитров. В связи с этим подписчикам стрим-сервиса в России, среди прочего, перестали быть доступны сериалы «Ши-Ра и непобедимые принцессы», «Вселенная Стивена», «Кипо и эра чудесных зверей», «Фарго» и «Алиенист». Изначально появилось предположение, что ограничения ввели из-за упоминаний ЛГБТ.

В десктопной версии вместо выбранного проекта подписчик видит заглушку с текстом о недоступности видео. В мобильном приложении Netflix остались только название, описание и картинка, но у проекта ноль сезонов.

В пресс-службе Netflix прокомментировали ситуацию:

«Наши пользователи, в том числе в России, всегда имеют доступ к полному каталогу на английском языке. Когда мы локализуем сервис на новом рынке, мы всегда обязательно предлагаем пользователям только тот контент, который представлен с дубляжем и/или субтитрами на языке данной страны. Пользователи всегда могут получить доступ к полному каталогу при переходе обратно на английский язык».

В начале сентября Netflix заключил соглашение с российской «Национальной медиа группой» (НМГ), которая станет оператором стриминг-платформы в России. Кроме локализованного интерфейса, у многих зарубежных сериалов и фильмов стрим-сервиса появятся русские субтитры и дубляж, а в каталог будет добавлено около ста отечественных проектов, включая сериал «Эпидемия». Расчеты в русскоязычной версии будут проводиться в рублях. Базовый тариф составляет 599 рублей в месяц, стандартный — 799 рублей, премиум — 999 рублей.

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