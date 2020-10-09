Новые серии «Декстера» выйдут в 2021 году

Канал Showtime анонсировал новый сезон «Декстера». Он выйдет в формате мини-сериала, в котором будет десять эпизодов.

Майкл С. Холл вновь исполнит главную роль, а шоураннером новых серий выступит Клайд Филлипс, курировавший первые четыре сезона «Декстера».

Сериал рассказывает о Декстере Моргане, серийном убийце, который одновременно работает судебным экспертом по брызгам крови в полиции Майами. «Декстер» вышел в 2008 году и завершился в 2013-м на восьмом сезоне. После финала многие фанаты остались разочарованы, а журналисты часто включают его в списки худших концовок в истории телевидения.

Съемки нового сезона намечены на начало 2021 года, а премьера — на осень.

Восемь сезонов «Декстера» доступны для просмотра на КиноПоиск HD.