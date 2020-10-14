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Леонардо ДиКаприо, Мэрил Стрип и Джона Хилл сыграют в комедии Адама МакКея

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Леонардо ДиКаприо, Джона Хилл, Мэрил Стрип и Химеш Патель («Довод») пополнили актерский состав комедии «Не смотри вверх». Ее снимет Адам МакКей, режиссер фильмов «Игра на понижение», «Власть» и «Копы в глубоком запасе». Он же написал сценарий.

По данным THR, в качестве камео в фильме появятся Тимоти Шаламе, Ариана ГрандеСкотт Мескади, Томер Сисле и Мэттью Перри.

Ранее стало известно, что в картине снимутся Кейт Бланшетт, Дженнифер Лоуренс и Роб Морган

«Не смотри вверх» расскажет про двух ученых, которых сыграют ДиКаприо и Лоуренс. По сюжету они узнают, что через полгода на Землю упадает метеорит. Герои отправляются в пресс-тур в надежде предупредить мир об опасности, но везде встречают недоверие. 

Съемки фильма стартуют 19 ноября в Бостоне. Он выйдет на Netflix, но точная дата пока не известна. 

Источник: THR

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