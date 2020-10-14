Хоакин Феникс сыграет Наполеона Бонапарта в новом фильме Ридли Скотта

По данным Deadline, Ридли Скотт снимет фильм о жизни французского императора Наполеона Бонапарта. Главную роль в картине исполнит Хоакин Феникс, работавший с режиссером над «Гладиатором».

Оригинальное название фильма — «Kitbag», что в переводе с английского означает «вещевой мешок». Оно вдохновлено поговоркой «В вещевом мешке каждого солдата спрятан генеральский штаб».

Картину описывают как «личный взгляд на историю Наполеона и его становление в качестве императора, показанный через призму его отношений с супругой Жозефиной». Зрители увидят не только сражения под руководством Наполеона, но и его «безжалостные амбиции и поразительный стратегический ум».

Сценарий фильма напишет Дэвид Скарпа, автор последнего на сегодня фильма Скотта «Все деньги мира».

«Kitbag» станет следующим фильмом режиссера после картины про убийство итальянского бизнесмена Маурицио Гуччи, в которой сыграют Леди Гага, Адам Драйвер, Джаред Лето, Аль Пачино и Роберт Де Ниро. Ее съемки стартуют в марте.

14 октября Скотт завершил съемки исторического фильма «Последняя дуэль». Он выйдет в октябре 2021 года.