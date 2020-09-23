Находка дня: Тест «Какой вы персонаж фильма или сериала»

В сети обнаружился необычный тест для определения, какой вы персонаж фильма и сериала. Вместо обычных ответов на вопросы здесь предлагается выбирать между двумя крайностями, с помощью ползунка определяя свое место в спектре. Например, вы скорее альтруистичны или эгоистичны? Эмоциональны или скорее логичны? Скромны или вызывающи?

На основе ответов высчитывается, на какого из 1410 персонажей вы похожи больше всего. Попасться может кто угодно — от Лиз Лемон из «Студии 30» до Эдварда Нигмы из «Готэма».

Если вам понравился этот тест, можете пройти один из наших: