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Дима Билан споет за Крокодила Гену для спецпроекта «Союзмультфильма»

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Певец Дима Билан сообщил в Instagram, что запишет знаменитую песню Крокодила Гены для специального проекта студии «Союзмультфильм» и «Русского радио». Музыкант не раскрыл, примет ли он участие в записи песен для нового фильма о Чебурашке.

«Угадаете, какую старую добрую песню я записывал для спецпроекта Союзмультфильма“ и Русского радио“? Исполнять легенду всегда радостно!» — написал Билан.

7 октября «Союзмультфильм» объявил, что в 2022 году планируется выпустить полнометражный игровой фильм о Чебурашке, разрабатываемый совместно с кинокомпанией Yellow, Black and White. Главного героя создадут с помощью компьютерной графики, а примерный бюджет проекта оценивается в 600 млн рублей. Сценарий ленты напишут авторы фэнтези «Последний богатырь».

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