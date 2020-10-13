Дима Билан споет за Крокодила Гену для спецпроекта «Союзмультфильма»

Певец Дима Билан сообщил в Instagram, что запишет знаменитую песню Крокодила Гены для специального проекта студии «Союзмультфильм» и «Русского радио». Музыкант не раскрыл, примет ли он участие в записи песен для нового фильма о Чебурашке.

«Угадаете, какую старую добрую песню я записывал для спецпроекта „Союзмультфильма“ и „Русского радио“? Исполнять легенду всегда радостно!» — написал Билан.

7 октября «Союзмультфильм» объявил, что в 2022 году планируется выпустить полнометражный игровой фильм о Чебурашке, разрабатываемый совместно с кинокомпанией Yellow, Black and White. Главного героя создадут с помощью компьютерной графики, а примерный бюджет проекта оценивается в 600 млн рублей. Сценарий ленты напишут авторы фэнтези «Последний богатырь».