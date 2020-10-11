Фонд кино подал иск на 91 млн рублей к авторам фильма «На пороге бессмертия: Путешествие в Индию»

Фонд кино предъявил иск на 91 млн рублей к кинокомпании «РФГ Корп» из-за продолжения «Тайны печати дракона» — картины «На пороге бессмертия: Путешествие в Индию». Как сообщает РИА «Новости», от компании требуют неустойку и возврат средств, вложенных в производство фильма.

«Фонд кино предъявил иск к ООО „РФГ Корп“ в отношении проекта Олега Степченко „На пороге бессмертия: Путешествие в Индию“, — сообщили в пресс-службе Фонда кино. — Сумма искового заявления составляет 91 млн рублей, который включают в себя 60 миллионов возвратных средств (срок возврата средств наступил еще в 2019 году), а также неустойку за непроизводство фильма, который, согласно первоначальным условиям договора с Фондом кино, должен быть произведен до конца 2018 года».

Продюсер картины Алексей Петрухин отметил, что задержка «Путешествия в Индию» в первую очередь связана с повсеместно замороженным из-за пандемии коронавируса производством. «Съемки встали, до сегодняшнего дня все закрыто, мы даже пока закончить не можем», — заявил Петрухин.

В продолжении «Тайны печати дракона» знаменитый английский картограф Джонатан Грин возвращается на родину из Китая в сопровождении казаков и новых китайских друзей. В надежде пересесть на корабль Ост-Индской компании по пути он вынужден сойти в Индии, где его ждут новые приключения.

Источник: РИА «Новости»