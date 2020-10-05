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Трейлер «Охотника на монстров»: Милла Йовович бегает, стреляет и сражается с чудовищами

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Оригинальный трейлер:

В сети появился первый трейлер фильма «Охотник на монстров» — экранизации одноименной серии видеоигр. Главную роль в фильме исполнила Милла Йовович, а поставил картину Пол У. С. Андерсон.

Главная героиня экранизации — лейтенант Артемис (Йовович), которая вместе с солдатами элитного отряда попадает в параллельный мир, где обитают разнообразные монстры. Закаленные бойцы, привыкшие воевать в самых горячих точках планеты, оказываются в необычной ситуации и вынуждены использовать все свои навыки, чтобы пережить встречу с фантастическими тварями. Спасти героев может только загадочный Охотник (Тони Джаа), который, как никто, умеет убивать монстров.

Премьера «Охотника на монстров» запланирована на 3 декабря 2020 года.

Чтобы не пропустить дату премьеры, добавьте фильм в список ожидаемых, нажав на карточке «Буду смотреть».

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