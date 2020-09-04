Звезда четвертой «Матрицы» уверена, что фильм изменит индустрию

В беседе с Comicbook.com Джессика Хенвик рассказала о своих впечатлениях от работы с Ланой Вачовски над продолжением «Матрицы». По словам актрисы, она не устает поражаться работе постановщицы и считает, что с этим фильмом она сможет вновь изменить киноиндустрию, как это сделала оригинальная «Матрица».

«На съемочной площадке были моменты, когда мы с Яхьей (Абдул-Матин II — Прим. ред.) смотрели друг на друга и просто говорили: „Матрица 4“, — рассказала Хенвик. — Это „ущипните меня“ моменты. В техническом плане Лана делает очень интересные вещи, так же как она создавала стиль тогда. Думаю, этим фильмом она снова изменит индустрию. Мы используем камеры, которых я никогда раньше не видела. Это, наверное, все, что я могу сказать по этому поводу».

Подробностей сюжета четвертой «Матрицы» пока нет. Есть лишь неподтвержденные слухи, согласно которым в фильме появится молодой Морфеус, в оригинальных фильмах сыгранный Лоренсом Фишбёрном.

Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс вновь сыграют Нео и Тринити. Джада Пинкетт Смит вернется в роли Найоби. В проекте также задействованы Приянка Чопра, Джонатан Грофф и Нил Патрик Харрис, который, предположительно, предстанет в образе главного злодея.

Продолжение ожидалось в кинотеатрах 20 мая 2021 года, но в итоге релиз картины сдвинули на 1 октября 2021-го.