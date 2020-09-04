КиноПоиск HD и Яндекс.Музыка в одной подписке
Первые 30 дней бесплатно
КиноПоиск

Звезда четвертой «Матрицы» уверена, что фильм изменит индустрию

Обсудить0

В беседе с Comicbook.com Джессика Хенвик рассказала о своих впечатлениях от работы с Ланой Вачовски над продолжением «Матрицы». По словам актрисы, она не устает поражаться работе постановщицы и считает, что с этим фильмом она сможет вновь изменить киноиндустрию, как это сделала оригинальная «Матрица».

«На съемочной площадке были моменты, когда мы с Яхьей (Абдул-Матин II — Прим. ред.) смотрели друг на друга и просто говорили: „Матрица 4“, — рассказала Хенвик. — Это „ущипните меня“ моменты. В техническом плане Лана делает очень интересные вещи, так же как она создавала стиль тогда. Думаю, этим фильмом она снова изменит индустрию. Мы используем камеры, которых я никогда раньше не видела. Это, наверное, все, что я могу сказать по этому поводу».

Подробностей сюжета четвертой «Матрицы» пока нет. Есть лишь неподтвержденные слухи, согласно которым в фильме появится молодой Морфеус, в оригинальных фильмах сыгранный Лоренсом Фишбёрном.

Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс вновь сыграют Нео и Тринити. Джада Пинкетт Смит вернется в роли Найоби. В проекте также задействованы Приянка Чопра, Джонатан Грофф и Нил Патрик Харрис, который, предположительно, предстанет в образе главного злодея.

Продолжение ожидалось в кинотеатрах 20 мая 2021 года, но в итоге релиз картины сдвинули на 1 октября 2021-го.

Обсудить
Нашли ошибку?
Выделите нужный фрагмент текста (не более 3000 символов) и нажмите:

Смотрите также

Киану Ривз назвал «Матрицу 4» историей любви. Подтвердил, что фильм не будет приквелом

Киану Ривз назвал «Матрицу 4» историей любви. Подтвердил, что фильм не будет приквелом

18 сентября30
Хьюго Уивинг хотел сняться в «Матрице 4», но Лана Вачовски решила не брать его в проект

Хьюго Уивинг хотел сняться в «Матрице 4», но Лана Вачовски решила не брать его в проект

4 сентября14
«Бэтмена» перенесли на 2022 год. «Матрица 4» увидит свет раньше — в 2021 году

«Бэтмена» перенесли на 2022 год. «Матрица 4» увидит свет раньше — в 2021 году

6 октября12
Фото со съемок «Бэтмена»: Пингвин, Селина Кайл и мрачный Брюс Уэйн

Фото со съемок «Бэтмена»: Пингвин, Селина Кайл и мрачный Брюс Уэйн

Вчера3

Главное сегодня

Сериалы

«Призраки усадьбы Блай»: сериал о том, что все мертвецы несчастны по-своему

Вчера7
«Призраки усадьбы Блай»: сериал о том, что все мертвецы несчастны по-своему
Бокс-офис России: «Стрельцов» удержался на вершине
Сборы

Бокс-офис России: «Стрельцов» удержался на вершине

Вчера3
КиноПоиск HD теперь и на PlayStation 4
Блог команды

КиноПоиск HD теперь и на PlayStation 4

8 минут назад0
Дима Билан споет за Крокодила Гену для спецпроекта «Союзмультфильма»

Дима Билан споет за Крокодила Гену для спецпроекта «Союзмультфильма»

час назад4
Фонд кино подал иск на 91 млн рублей к авторам фильма «На пороге бессмертия: Путешествие в Индию»

Фонд кино подал иск на 91 млн рублей к авторам фильма «На пороге бессмертия: Путешествие в Индию»

2 часа назад3
Звезда четвертой «Матрицы» уверена, что фильм изменит индустрию

Звезда четвертой «Матрицы» уверена, что фильм изменит индустрию

Сегодня, 11:088
Слух дня: Тоби Магуайр и Эндрю Гарфилд появятся в «Человеке-пауке 3» с Томом Холландом

Слух дня: Тоби Магуайр и Эндрю Гарфилд появятся в «Человеке-пауке 3» с Томом Холландом

Сегодня, 09:3518
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт