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Слух дня: Тоби Магуайр и Эндрю Гарфилд появятся в «Человеке-пауке 3» с Томом Холландом

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Согласно информации FandomWire, Тоби Магуайр (трилогия Сэма Рэйми) и Эндрю Гарфилд («Новый Человек-паук») вновь примерят супергеройские костюмы в третьем «Человеке-пауке» студии Marvel. Утверждается, что оба актера уже подписали контракты и появятся в продолжении ближе к финалу картины, чтобы помочь Человеку-пауку в исполнении Тома Холланда.

Данная информация — лишь слух, не подтвержденный ни одним крупным изданием, представителями Marvel, Sony или актеров.

8 октября стало известно, что Бенедикт Камбербэтч сыграет Доктора Стрэнджа в «Человеке-пауке 3». Предполагается, что именно Верховный маг Земли перенесет в киновселенную Marvel героев Магуайра и Гарфилда, а также Электро, в роли которого вернется Джейми Фокс.

Детали сюжета и название третьего фильма неизвестны. Продолжение «Человека-паука» поставит Джон Уоттс, режиссер первых двух частей, а основной актерский состав в лице Холланда, Марисы Томей, Зендеи, Джейкоба Баталона и Тони Револори вернется к свои ролям.

Съемки картины стартуют в Атланте в октябре. Премьера намечена на 17 декабря 2021 года.

Чтобы не пропустить дату премьеры, добавьте фильм в список ожидаемых, нажав на карточке «Буду смотреть».

Источник: FandomWire

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