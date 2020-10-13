Amazon купил права на сиквел «Поездки в Америку» у Paramount

Сразу несколько изданий сообщили, что Amazon выкупил права на сиквел комедии «Поездка в Америку» у Paramount. Согласно источникам, сумма сделки составила 125 млн долларов. Фильм с Эдди Мёрфи должен выйти на стриминге 18 декабря.

Variety пишет, что кроме Amazon, Paramount вела переговоры с CBS All Access и другими стриминг-сервисами. По данным Deadline, студия отказалась от кинотеатрального релиза после того, как «Довод» стартовал в прокате ниже ожиданий (сейчас его общие сборы составляют 323 млн долларов). Кроме того, кинотеатры США и Нью-Йорка, крупнейших кинорынков США, все еще не работают из-за панедмии.

Недавно Amazon купил права на два других фильма — боевик «Без жалости» с Майклом Б. Джорданом и сиквел «Бората» с Сашей Бароном Коэном.

«Поездка в Америку» вышла в 1988 году. Фильм рассказывает об Акиме, наследном принце богатого африканского государства Замунда, который покидает родную страну, чтобы найти невесту в Америке. В США он представляется обычным человеком и начинает работать в закусочной, где влюбляется в дочь своего начальника.

Фильм собрал в прокате 288 млн долларов при бюджете в 39 млн долларов и получил две номинации «Оскар» — в категориях «Лучшие костюмы» и «Лучший грим».

В сиквеле Аким вернется в Штаты, после того как узнает, что там живет его сын. Вторую часть поставил Крэйг Брюэр («Меня зовут Долемайт»).