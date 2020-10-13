КиноПоиск HD и Яндекс.Музыка в одной подписке
Первые 30 дней бесплатно
КиноПоиск

Amazon купил права на сиквел «Поездки в Америку» у Paramount

Обсудить0

Сразу несколько изданий сообщили, что Amazon выкупил права на сиквел комедии «Поездка в Америку» у Paramount. Согласно источникам, сумма сделки составила 125 млн долларов. Фильм с Эдди Мёрфи должен выйти на стриминге 18 декабря. 

Variety пишет, что кроме Amazon, Paramount вела переговоры с CBS All Access и другими стриминг-сервисами. По данным Deadline, студия отказалась от кинотеатрального релиза после того, как «Довод» стартовал в прокате ниже ожиданий (сейчас его общие сборы составляют 323 млн долларов). Кроме того, кинотеатры США и Нью-Йорка, крупнейших кинорынков США, все еще не работают из-за панедмии.   

Недавно Amazon купил права на два других фильма — боевик «Без жалости» с Майклом Б. Джорданом и сиквел «Бората» с Сашей Бароном Коэном.

«Поездка в Америку» вышла в 1988 году. Фильм рассказывает об Акиме, наследном принце богатого африканского государства Замунда, который покидает родную страну, чтобы найти невесту в Америке. В США он представляется обычным человеком и начинает работать в закусочной, где влюбляется в дочь своего начальника.

Фильм собрал в прокате 288 млн долларов при бюджете в 39 млн долларов и получил две номинации «Оскар» — в категориях «Лучшие костюмы» и «Лучший грим».

В сиквеле Аким вернется в Штаты, после того как узнает, что там живет его сын. Вторую часть поставил Крэйг Брюэр («Меня зовут Долемайт»). 

Источник: Deadline 

КиноПоиск в Telegram

Мгновенные киноновости в нашем Telegram, быстрее только Флэш

Обсудить
Нашли ошибку?
Выделите нужный фрагмент текста (не более 3000 символов) и нажмите:

Смотрите также

Аня Тейлор-Джой и Крис Хемсворт сыграют в приквеле «Дороги ярости»

Аня Тейлор-Джой и Крис Хемсворт сыграют в приквеле «Дороги ярости»

Вчера8
Исследование: Киану Ривз и Джейк Джилленхол снимаются в секс-сценах чаще других актеров

Исследование: Киану Ривз и Джейк Джилленхол снимаются в секс-сценах чаще других актеров

Вчера2
Райан Рейнольдс и Сандра Буллок могут сняться в романтической экшен-комедии «Затерянный город Д»

Райан Рейнольдс и Сандра Буллок могут сняться в романтической экшен-комедии «Затерянный город Д»

Вчера3
Фото со съемок «Бэтмена»: Пингвин, Селина Кайл и мрачный Брюс Уэйн

Фото со съемок «Бэтмена»: Пингвин, Селина Кайл и мрачный Брюс Уэйн

Вчера3

Главное сегодня

Сериалы

«Призраки усадьбы Блай»: сериал о том, что все мертвецы несчастны по-своему

Вчера3
«Призраки усадьбы Блай»: сериал о том, что все мертвецы несчастны по-своему
Бокс-офис России: «Стрельцов» удержался на вершине
Сборы

Бокс-офис России: «Стрельцов» удержался на вершине

Вчера2
Amazon купил права на сиквел «Поездки в Америку» у Paramount

Amazon купил права на сиквел «Поездки в Америку» у Paramount

Вчера0
Конфликты в расписании и рост бюджетов: Почему «Блеск» и другие сериалы закрыли во время пандемии

Конфликты в расписании и рост бюджетов: Почему «Блеск» и другие сериалы закрыли во время пандемии

Вчера0
Аня Тейлор-Джой и Крис Хемсворт сыграют в приквеле «Дороги ярости»

Аня Тейлор-Джой и Крис Хемсворт сыграют в приквеле «Дороги ярости»

Вчера8
Исследование: Киану Ривз и Джейк Джилленхол снимаются в секс-сценах чаще других актеров

Исследование: Киану Ривз и Джейк Джилленхол снимаются в секс-сценах чаще других актеров

Вчера2
Райан Рейнольдс поздравил Хью Джекмана с днем рождения и пошутил, что увез семью актера в Атланту

Райан Рейнольдс поздравил Хью Джекмана с днем рождения и пошутил, что увез семью актера в Атланту

Вчера2
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт