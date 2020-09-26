Бокс-офис России: «Стрельцов» удержался на вершине

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1. «Стрельцов» (3-я неделя)

41 млн рублей (-45%), 163 тысячи зрителей, 12 250 сеансов

Крупных новинок, способных отобрать у «Стрельцова» пальму первенства, в прокате по-прежнему нет. Отсутствие сильного релиза привело к редкой для российского проката ситуации: сборы фильмов, попавших в десятку, распределились очень равномерно. Разница между «Стрельцовым» и занимающим десятую позицию фильмом «После. Глава 2» меньше 35 млн рублей. У спортивного байопика всего 16% общих сборов уик-энда — это один из самых низких показателей для лидера за всю новейшую историю российского проката. Например, когда лидировал «Довод», у него было 70% кассы уик-энда, а у самого «Стрельцова» за первый уик-энд было 33%. За три недели картина Ильи Учителя заработала 286 млн рублей. Рубеж в 300 миллионов фильм преодолеет к концу этой недели.

2. «Гудбай, Америка» (1-я неделя)

37 млн рублей, 131 тысяча зрителей, 16 619 сеансов

По словам продюсера Гевонда Андреасяна, картина выходила практически без промоподдержки, а окупить 65-миллионный бюджет помогли онлайн-кинотеатры, которые компенсировали создателям более половины затрат. Если это действительно так, то 37-миллионный старт «Гудбай, Америка» следует воспринимать как умеренно успешный. За возрастных региональных зрителей, которых в кинотеатрах сейчас немного, картине пришлось бороться со «Стрельцовым». Для молодежи концепт оказался привлекателен в меньшей степени, так как проект не чисто комедийный, а с драматической составляющей. По средней посещаемости «Гудбай, Америка» делит последнее место в топ-10 с мультфильмом «Гномы в деле!» — 7 человек на сеансе. Из всех фильмов Сарика Андреасяна такой же результат был у семейной фантастики «Робо» (35 млн рублей на старте).

3. «Честный вор» (1-я неделя)

32 млн рублей, 102 тысячи зрителей, 9186 сеансов

Боевик с Лиамом Нисоном стартовал чуть лучше ожиданий, заработав больше «Снегоуборщика» (24 млн рублей в первый уик-энд), предыдущего экшен-проекта с этим актером в главной роли. В Москве именно «Честный вор» занял первую строчку бокс-офиса, заработав 9 млн рублей.

4. «Довод» (6-я неделя)

30 млн рублей (-34%), 97 тысяч зрителей, 6616 сеансов

После шести недель проката фильм Кристофера Нолана продолжает оставаться лидером по средней посещаемости в топ-10 — 14 проданных билетов на сеанс. В копилке фантастического триллера уже 818 млн рублей. С такой динамикой рубеж в 900 млн не выглядит непреодолимым.

5. «Семейка Бигфутов» (2-я неделя)

28 млн рублей (-27%), 128 тысяч зрителей, 8457 сеансов

У бельгийского мультфильма после 11 дней проката 75 млн рублей. Первая часть, выходившая в прокат в 2017 году, за этот же период заработала 85 млн рублей. Но первая часть шла во время летних каникул. «Семейке Бигфутов», вне всяких сомнений, покорится отметка в 100 млн рублей. А вот удастся ли добраться до итоговых сборов «Бигфута-младшего» (122 млн рублей) — это зависит от дальнейшего накала ситуации с коронавирусом.

6. «Мулан» (5-я неделя)

13 млн рублей (-40%), 50 тысяч зрителей, 3638 сеансов

Диснеевский эпик заработал 363 млн рублей. Среди игровых релизов компании ближайший аналог по сборам — «Излом времени» (334 млн рублей).

7. «Первая ведьма» (1-я неделя)

9,1 млн рублей, 33 тысячи зрителей, 2959 сеансов

Американский хоррор показал третий результат посткарантинного проката среди фильмов того же жанра. Больше за первый уик-энд заработали только «Заклятье. Дом 32» (19 миллионов) и «Поезд в Пусан 2» (9,3 миллиона). Вероятно, могло быть и лучше, но помешала конкуренция с проектами «Кто не спрятался» и «Погребальные байки» (не попал в топ-10). Прокатчики заметили, что после локдауна аудитория хорроров ринулась в кинотеатры с прежним энтузиазмом. Поэтому теперь никого не смущает ситуация, когда на одной дате выходят два, а то и три ужастика. В итоге недобирают все, но дистрибьюторам, очевидно, важнее синица в руках.

8. «Гномы в деле!» (1-я неделя)

7,1 млн рублей, 34 тысячи зрителей, 4232 сеанса

А вот семейная аудитория после локдауна крайне избирательно относится к релизам. На фоне успешно работающей «Семейки Бигфутов» немецкому мультфильму «Гномы в деле!» не удалось привлечь внимание большого количества родителей с детьми. Примерно столько же на старте было у недавнего «Ко-ко-ко!» (7,7 млн рублей). Как уже отмечалось выше, «Гномы в деле!» занимают последнюю строчку в десятке по средней посещаемости.

9. «Кто не спрятался» (1-я неделя)

7,1 млн рублей, 24 тысячи зрителей, 2011 сеансов

Фильм ужасов Дэйва Франко заработал примерно так же, как и «Ловец снов» (6,8 млн рублей) и «Клаустрофобы: Квест в Москве» (7 млн рублей). Объединяет эти три релиза еще и то, что все они были для поклонников жанра выбором номер два на своих премьерных уик-эндах, то есть бились за зрителя с более сильным конкурентом.

10. «После. Глава 2» (4-я неделя)

6,8 млн рублей, 29 тысяч зрителей, 2511 сеансов

Сиквел эротической мелодрамы заканчивает свое пребывание в десятке с 286 млн рублей в активе.

Впереди нас ждет самый слабый уик-энд осени — все новинки будут бороться за небольшие зрительские сегменты. Для любителей экшена и Джеки Чана здесь есть «Авангард: Арктические волки». Поклонники российского арт-мейнстрима пойдут на фильм Валерия Тодоровского «Гипноз». Избирательный зритель в крупных городах выберет «Лето’85» Франсуа Озона. Есть даже корейский прокатный хит — криминальная комедия «Экстремальная работа», вышедшая на своей родине полтора года назад.