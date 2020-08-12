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КиноПоиск HD теперь и на PlayStation 4

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Итак, вы прошли все эксклюзивы, (раз)очаровались концовкой The Last of Us 2 и уже устали ждать Cyberpunk 2077. Помимо карьеры в новой FIFA у нас есть для вас две новые миссии для осенних вечеров!

Сюжетный квест — «Кино на диване»

  • Откройте приложение КиноПоиск HD (его можно скачать бесплатно из цифрового магазина PlayStation Store внутри консоли).
  • Войдите в свой аккаунт.
  • Выберите, что посмотреть.
  • Включите субтитры и смотрите в оригинале или выберите любимую озвучку.
  • Узнайте, что за актер на экране: поставьте на паузу, а технология DeepDive подскажет имя и фильмографию.
  • Дополнительно: создайте безопасный детский профиль с возрастным ограничением.

Дополнительное задание — «Плюсов много не бывает»

  • Если у вас никогда не было подписки Плюс Мульти, попробуйте месяц бесплатно: ей можно поделиться с тремя близкими, смотреть одновременно на четырех устройствах, включая Smart TV. Еще подписка дает полный доступ к Яндекс.Музыке и бонусы в других сервисах Яндекса.
  • Если у вас есть подписка PlayStation Plus, получите еще 3 месяца в подарок к стандартному пробному периоду Плюс Мульти.
  • Плюс к этому обладатели обеих подписок могут раз в месяц покупать фильм с 99%-ной скидкой.

И да, вам точно будет что посмотреть. Только в этом месяце на КиноПоиск HD выходят сериалы о геймерах, порноактрисах, богемных москвичах и подруге Лунтика.

Ждем ваших комментариев и пожеланий о том, как сделать приложение лучше.

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