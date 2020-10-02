КиноПоиск HD и Яндекс.Музыка в одной подписке
Первые 30 дней бесплатно
КиноПоиск

Райан Рейнольдс поздравил Хью Джекмана с днем рождения и пошутил, что увез семью актера в Атланту

Обсудить0

12 октября Хью Джекману исполнилось 52 года, и с днем рождения его вновь поздравил Райан Рейнольдс, с которым актер уже несколько лет ведет шуточную войну. В этом году Рейнольдс заявил во время поздравления, что увез семью, собак, мебель и друзей Джекмана в Атланту, где он снимается в экшен-комедии «Красное уведомление», и вместе они празднуют без него.

«Привет, Хью, просто хотел поздравить тебя с днем рождения и сказать, что люблю тебя, — говорит Рейнольдс в видео, опубликованном в сториз Instagram. — Я здесь, в Атланте, и хотел бы отпраздновать вместе с тобой. Ты мог заметить, что сегодня утром в доме немного тихо. Это потому, что я вывез Деб, детей, собак, твоих друзей и мебель, чтобы отпраздновать твой день рождения вместе со мной. И мы прекрасно проводим время. И мы скучаем по тебе».

Джекман и Рейнольдс уже много лет подшучивают друг над другом в соцсетях. В честь 50-летия Джекмана Рейнольдс вывесил кадр из сиквела «Дэдпула» с мертвым Логаном, а до этого появилось видео, где Дэдпул мешает звезде «Величайшего шоумена» записывать поздравление с днем рождения. Недавно Джекман отметил в Instagram 24-ю годовщину свадьбы с Деборрой-Ли Фёрнесс. В ответ Рейнольдс написал в комментариях: «Держись там, Деб».

Фото: Getty Images

КиноПоиск в Telegram

Мгновенные киноновости в нашем Telegram, быстрее только Флэш

Обсудить
Нашли ошибку?
Выделите нужный фрагмент текста (не более 3000 символов) и нажмите:

Смотрите также

Муха села на голову вице-президента США Майка Пенса. В сети начали шутить про Человека-муравья

Муха села на голову вице-президента США Майка Пенса. В сети начали шутить про Человека-муравья

9 октября7
В Диснейуорлде танцуют герои «Звездных войн». Палпатин отжигает в видео под «Back in Black» AC/DC

В Диснейуорлде танцуют герои «Звездных войн». Палпатин отжигает в видео под «Back in Black» AC/DC

8 октября2
В Египте вскрыли древний саркофаг. В Twitter сразу вспомнили о фильме «Мумия» и Брендане Фрейзере

В Египте вскрыли древний саркофаг. В Twitter сразу вспомнили о фильме «Мумия» и Брендане Фрейзере

7 октября6
Голый Хью Джекман снялся в рекламе обуви. Райан Рейнольдс не остался в стороне

Голый Хью Джекман снялся в рекламе обуви. Райан Рейнольдс не остался в стороне

2 октября5

Главное сегодня

Сериалы

«Призраки усадьбы Блай»: сериал о том, что все мертвецы несчастны по-своему

Сегодня2
«Призраки усадьбы Блай»: сериал о том, что все мертвецы несчастны по-своему
Бокс-офис России: «Стрельцов» удержался на вершине
Сборы

Бокс-офис России: «Стрельцов» удержался на вершине

час назад1
Исследование: Киану Ривз и Джейк Джилленхол снимаются в секс-сценах чаще других актеров

Исследование: Киану Ривз и Джейк Джилленхол снимаются в секс-сценах чаще других актеров

Сегодня, 16:261
Райан Рейнольдс поздравил Хью Джекмана с днем рождения и пошутил, что увез семью актера в Атланту

Райан Рейнольдс поздравил Хью Джекмана с днем рождения и пошутил, что увез семью актера в Атланту

Сегодня, 15:122
Борат завел себе Twitter. В нем он по большей части просто хвалит Дональда Трампа

Борат завел себе Twitter. В нем он по большей части просто хвалит Дональда Трампа

Сегодня, 13:356
Трейлер фильма «Последний богатырь: Корень зла»: Богатырские игры, чудо-юдо рыба и Колобок

Трейлер фильма «Последний богатырь: Корень зла»: Богатырские игры, чудо-юдо рыба и Колобок

Сегодня, 12:345
«Лечебница Аркхем покажется загородным клубом»: Вышел тизер второго сезона сериала «Пенниуорт»

«Лечебница Аркхем покажется загородным клубом»: Вышел тизер второго сезона сериала «Пенниуорт»

Сегодня, 11:411
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт