Райан Рейнольдс поздравил Хью Джекмана с днем рождения и пошутил, что увез семью актера в Атланту

12 октября Хью Джекману исполнилось 52 года, и с днем рождения его вновь поздравил Райан Рейнольдс, с которым актер уже несколько лет ведет шуточную войну. В этом году Рейнольдс заявил во время поздравления, что увез семью, собак, мебель и друзей Джекмана в Атланту, где он снимается в экшен-комедии «Красное уведомление», и вместе они празднуют без него.

«Привет, Хью, просто хотел поздравить тебя с днем рождения и сказать, что люблю тебя, — говорит Рейнольдс в видео, опубликованном в сториз Instagram. — Я здесь, в Атланте, и хотел бы отпраздновать вместе с тобой. Ты мог заметить, что сегодня утром в доме немного тихо. Это потому, что я вывез Деб, детей, собак, твоих друзей и мебель, чтобы отпраздновать твой день рождения вместе со мной. И мы прекрасно проводим время. И мы скучаем по тебе».

Джекман и Рейнольдс уже много лет подшучивают друг над другом в соцсетях. В честь 50-летия Джекмана Рейнольдс вывесил кадр из сиквела «Дэдпула» с мертвым Логаном, а до этого появилось видео, где Дэдпул мешает звезде «Величайшего шоумена» записывать поздравление с днем рождения. Недавно Джекман отметил в Instagram 24-ю годовщину свадьбы с Деборрой-Ли Фёрнесс. В ответ Рейнольдс написал в комментариях: «Держись там, Деб».

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