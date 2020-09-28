Исследование: Киану Ривз и Джейк Джилленхол снимаются в секс-сценах чаще других актеров

Американская писательница Кэрри Уиттмер опубликовала рейтинг актеров, которые снимались в откровенных эпизодах. Главный критерий топа — суммарная продолжительность секс-сцен, в которых участвуют их герои. Уиттмер потратила на исследование четыре месяца. За это время она изучила фильмографии десятков звезд, в том числе самых высокооплачиваемых, обладателей «Оскара» и тех, кого часто обсуждали в последние годы.

Уиттмер учитывала сцены, которые подразумевают (пусть и не показывают) оральный секс или пенетрацию, секс за кадром (если есть аудио- или визуальные намеки на половой акт) и сцены с мастурбацией, если в них участвуют более одного человека. Сериалы Уиттмер не рассматривала.

Топ писательницы выглядит так:

Уиттмер пришла к выводу, что чем популярнее актер, тем реже он снимается в секс-сценах. По ее мнению, это связано с тем, что студии строго следят за имиджем звезд, поскольку их фильмы рассчитаны на семейную аудиторию. Например, Роберт Паттинсон часто играет в недорогих картинах, и в его фильмографии Уиттмер нашла восемь фильмов со сценами секса. При этом у Криса Хемсворта (киновселенная Marvel) и Вина Дизеля («Форсаж») таких проектов всего три и четыре соответственно.

О том, как снимают секс в кино, КиноПоиск рассказывал в отдельном видеоэссе.