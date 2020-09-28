Исследование: Киану Ривз и Джейк Джилленхол снимаются в секс-сценах чаще других актеров

Американская писательница Кэрри Уиттмер опубликовала рейтинг актеров, которые снимались в откровенных эпизодах. Главный критерий топа — суммарная продолжительность секс-сцен, в которых участвуют их герои. Уиттмер потратила на исследование четыре месяца. За это время она изучила фильмографии десятков звезд, в том числе самых высокооплачиваемых, обладателей «Оскара» и тех, кого часто обсуждали в последние годы.
Уиттмер учитывала сцены, которые подразумевают (пусть и не показывают) оральный секс или пенетрацию, секс за кадром (если есть аудио- или визуальные намеки на половой акт) и сцены с мастурбацией, если в них участвуют более одного человека. Сериалы Уиттмер не рассматривала.
Топ писательницы выглядит так:
- 1. Киану Ривз — 568,92 секунды (12 фильмов);
- 2. Роберт Паттинсон — 410,95 секунды (8 фильмов);
- 3. Джейк Джилленхол — 404,51 секунды (10 фильмов);
- 4. Брэд Питт — 392,07 секунды (8 фильмов);
- 5. Роберт Дауни-мл. — 337,14 секунды (5 фильмов);
- 6. Марк Уолберг — 320,26 секунды (6 фильмов);
- 7. Леонардо ДиКаприо — 260,62 секунды (5 фильмов);
- 8. Бен Аффлек — 184 секунды (6 фильмов);
- 9. Том Круз — 176 секунд (7 фильмов);
- 10. Тимоти Шаламе — 162,33 секунды (5 фильмов);
- 11. Брэдли Купер — 151,7 секунды (6 фильмов);
- 12. Крис Эванс — 135 секунд (3 фильма);
- 13. Дензел Вашингтон — 128,46 секунды (5 фильмов);
- 14. Адам Сэндлер — 97 секунд (4 фильма);
- 15. Крис Хемсворт — 88,23 секунды (3 фильма);
- 16. Оскар Айзек — 69,3 секунды (2 фильма);
- 17. Пол Радд — 68,48 секунды (4 фильма);
- 18. Идрис Эльба — 60,6 секунды (1 фильм);
- 19. Том Хэнкс — 50 секунд (1 фильм);
- 20. Вин Дизель — 45,66 секунды (4 фильма);
- 21. Мэтт Дэймон — 43,06 секунды (4 фильма);
- 22. Уилл Смит — 36 секунд (3 фильма);
- 23. Дуэйн Джонсон — 20 секунд (1 фильм);
- 24. Майкл Б. Джордан — 14,93 секунды (1 фильм);
- 25. Том Харди — 13,1 секунды (1 фильм).
Уиттмер пришла к выводу, что чем популярнее актер, тем реже он снимается в секс-сценах. По ее мнению, это связано с тем, что студии строго следят за имиджем звезд, поскольку их фильмы рассчитаны на семейную аудиторию. Например, Роберт Паттинсон часто играет в недорогих картинах, и в его фильмографии Уиттмер нашла восемь фильмов со сценами секса. При этом у Криса Хемсворта (киновселенная Marvel) и Вина Дизеля («Форсаж») таких проектов всего три и четыре соответственно.
О том, как снимают секс в кино, КиноПоиск рассказывал в отдельном видеоэссе.
Источник: The Ringer
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