Неутомимый казахский журналист Борат Сагдиев есть теперь и в Twitter. Для продвижения «Бората 2» создатели комедии завели главному герою аккаунт, и «четвертый журналист Республики Казахстан» (возраст — 536 лун, длина — 19,6 см, здоровье крепкое, 15 раз победил сифилис) вещает на весь мир о величии президента США Дональда Трампа. А также рекламирует свой TikTok.

«Премьер Трамп — настоящий лидер, он доказал, что сильнее более чем 200 000 своих американских подданных!»

«Трамп — великий благодетель! Все американцы также получат лекарство, которое он продает».

«Трамп бы и раньше выписался из больницы, но он вежлив и не хотел обижать коронавирус».

«Трамп — очень добрый человек! Когда он едет на машине за пределы больницы, он благодарит водителя, а также некоторые из своих лекарств от коронавируса».

«Трамп прав: многие тысячи людей аплодировали за пределами больницы, когда узнали, что он умирает внутри».

«Трамп намного сильнее Мелании, она говорит, что лучше оставаться в изоляции от него еще как минимум 6 месяцев».

«Трамп сказал, что пожертвует свою плазму, он очень добрый. Он в течение многих лет жертвовал жидкости своего организма и всегда любил хранить это в секрете».

«Премьер Трамп просто появился на балконе Белого дома, где он снял маску и бросил в толпу, чтобы ее мог надеть один счастливый патриот!»

«Трамп выдал мощное послание 20 тысячам своих сторонников, а затем сказал им вернуться в свои сообщества и распространить то, что они получили от него».

«Я первый казах на DikTok! Пожалуйста, следите за тем, как я танцую под популярную музыку полностью обнаженным!»

«Jagshemash, пожалуйста, посмотрите это очень важное сообщение о борьбе с коровагинусом».

Борат — выходец из Казахстана, который приехал в США снимать репортаж о «величайшей в мире стране». Борат путешествует по Штатам и общается с местными жителями, часто выставляя их в неудобном свете своим поведением. Съемки сиквела проходили во время пандемии, поэтому на площадке работало минимальное количество людей. Кроме того, некоторые сцены представляли опасность для актеров, из-за чего Коэн несколько дней носил бронежилет.

Премьера проекта на стрим-сервисе Amazon состоится 23 октября.