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Трейлер фильма «Последний богатырь: Корень зла»: Богатырские игры, чудо-юдо рыба и Колобок

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«Последний богатырь: Корень зла» — продолжение картины 2017 года, которая поставила в прокате кассовый рекорд, собрав более 1,7 млрд рублей. В сиквеле Ивану предстоит вновь спасти родное Белогорье и доказать всем, что он настоящий богатырь.

Главный герой «Последнего богатыря» — обычный москвич Иван, который попал в сказочную страну Белогорье, где выяснил, что он сын Ильи Муромца. Победив странное заклятье, овладевшее Белогорьем, Иван остался там жить вместе с возлюбленной Василисой, наслаждаясь заслуженной славой. Но тоска по родному миру тяготит Ивана. А еще больше его заботят Богатырские игры — съезд всех витязей Белогорья, где добры молодцы будут показывать удаль и силу.

Однако в самый разгар состязаний пробуждается древнее зло, и само существование волшебного мира оказывается под угрозой. Ивану приходится объединиться и со старыми друзьями, и с новыми недругами. Им предстоит отправиться в дальнее путешествие за пределы известного мира, чтобы обнаружить истоки зла, найти способ одолеть врагов и узнать, как вернуть мир в Белогорье.

«Последний богатырь: Корень зла» выйдет в прокат 1 января 2021 года.

Чтобы не пропустить дату премьеры, добавьте фильм в список ожидаемых, нажав на карточке «Буду смотреть».

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