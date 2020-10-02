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Конфликты в расписании и рост бюджетов: Почему «Блеск» и другие сериалы закрыли во время пандемии

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Несмотря на пандемию COVID-19, съемки многих фильмов и сериалов возобновились минувшим летом. Так, Universal продолжила работу над триквелом «Мира Юрского периода», а FX доснял финал четвертого сезона «Фарго». Тем не менее несколько сериалов все-таки отменили на фоне коронавируса. Среди них — «Блеск», «Общество» и «Мне это не нравится», выпущенные Netflix. The Hollywood Reporter обсудило с участниками киноиндустрии причины их закрытия. Мы выбрали из текста самое главное.

  • Затраты на средства защиты. После вспышки коронавируса студии утвердили протоколы безопасности, которые нужно соблюдать на съемках. Это вылилось в дополниельные расходы. По словам продюсера Алекса Куртцмана («Звездный путь: Дискавери»), бюджет каждого телеэпизода вырос на 300—500 тыс долларов, которые тратят на средства индивидуальной защиты для актеров и съемочной группы. В таких условиях бюджет сезона из 22 серий увеличивается на 6,6 млн долларов. «Это нужно для безопасности людей, и экономить на этом нельзя», — заявил Куртцман. 
  • Лицензионные отчисления. Если права на сериал принадлежат другой компании, то канал обязан платить отчисления за использование интеллектуальной собственности. Собеседник THR не уточнил суммы, но назвал их «и без того огромными»: «Расходы выросли, и если к ним прибавить затраты, связанные с COVID-19, то снимать сериал нет смысла».
  • Рост бюджетов. За последние три года на рынке появились новые стриминг-сервисы, поэтому проектов с большими бюджетами стало больше. Если пять лет назад один эпизод дорогого сериала стоил около 5,5 млн долларов, то сейчас такие шоу выходят регулярно. Снимать их в условиях пандемии слишком затратно, отмечает THR.
  • Конфликты в расписании. Из-за пандемии актеры несколько месяцев провели в изоляции, а когда она закончилась, их рабочие графики стали пересекаться. Например, Майло Вентимилья подписался на мини-сериал «Ивел Книвел». Съемки планировались в марте, но в том же месяце ввели карантин. Студии возобновили работу только в июле, но в тот момент Вентимилья должен был сниматься в новом сезоне «Это мы». В итоге USA Network отказалась от «Ивела Книвела». Конфликты в расписании также повлияли на закрытие сериалов «Общество» и «Как стать богом в центральной Флориде».
  • Нарушение сроков. Эфирным каналам важно выпустить сериал в намеченные сроки. Каждый проект запланирован на тот сезон, в котором его посмотрит больше зрителей. Например, ABC хотел показать новые серии «Стамптауна» с Коби Смолдерс этой осенью, но из-да пандемии премьеру пришлось бы перенести на лето, когда у канала обычно низкие рейтинги. В итоге сериал закрыли.
  • Смена руководства в кинокомпаниях. Несколько сериалов — THR не уточняет названия — закрыли из-за крупных перестановок в Netflix и Warner Bros. После снижения прибыли, вызванной в том числе закрытием кинотеатров, компании привлекают новых руководителей, чтобы сократить убытки.   
  • Съемки массовых сцен. Сериалы вроде «Блеска» закрыли, поскольку в них много сцен с большим количеством людей. В Netflix считают, что это ставит под угрозу здоровье актеров и съемочной группы. Кроме того, бюджет одной серии «Блеска» из-за мер безопасности вырос бы до 8—12 млн долларов — и это без учета расходов на средства защиты. 

Ранее на THR вышел большой материал про безопасность на площадках во время пандемии. Например, актеры стают тесты на коронавирус трижды в неделю, а тем, кто не носит маски, делают замечание или увольняют. О том, как в таких условиях снимали финал «Сверхъестественного», можно почитать здесь.

Источник: THR

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