Конфликты в расписании и рост бюджетов: Почему «Блеск» и другие сериалы закрыли во время пандемии

Несмотря на пандемию COVID-19, съемки многих фильмов и сериалов возобновились минувшим летом. Так, Universal продолжила работу над триквелом «Мира Юрского периода», а FX доснял финал четвертого сезона «Фарго». Тем не менее несколько сериалов все-таки отменили на фоне коронавируса. Среди них — «Блеск», «Общество» и «Мне это не нравится», выпущенные Netflix. The Hollywood Reporter обсудило с участниками киноиндустрии причины их закрытия. Мы выбрали из текста самое главное.

Затраты на средства защиты . После вспышки коронавируса студии утвердили протоколы безопасности, которые нужно соблюдать на съемках. Это вылилось в дополниельные расходы. По словам продюсера Алекса Куртцмана («Звездный путь: Дискавери»), бюджет каждого телеэпизода вырос на 300—500 тыс долларов, которые тратят на средства индивидуальной защиты для актеров и съемочной группы. В таких условиях бюджет сезона из 22 серий увеличивается на 6,6 млн долларов. «Это нужно для безопасности людей, и экономить на этом нельзя», — заявил Куртцман.

. После вспышки коронавируса студии утвердили протоколы безопасности, которые нужно соблюдать на съемках. Это вылилось в дополниельные расходы. По словам продюсера Алекса Куртцмана («Звездный путь: Дискавери»), бюджет каждого телеэпизода вырос на 300—500 тыс долларов, которые тратят на средства индивидуальной защиты для актеров и съемочной группы. В таких условиях бюджет сезона из 22 серий увеличивается на 6,6 млн долларов. «Это нужно для безопасности людей, и экономить на этом нельзя», — заявил Куртцман. Лицензионные отчисления. Если права на сериал принадлежат другой компании, то канал обязан платить отчисления за использование интеллектуальной собственности. Собеседник THR не уточнил суммы, но назвал их «и без того огромными»: «Расходы выросли, и если к ним прибавить затраты, связанные с COVID-19, то снимать сериал нет смысла».

Если права на сериал принадлежат другой компании, то канал обязан платить отчисления за использование интеллектуальной собственности. Собеседник THR не уточнил суммы, но назвал их «и без того огромными»: «Расходы выросли, и если к ним прибавить затраты, связанные с COVID-19, то снимать сериал нет смысла». Рост бюджетов. За последние три года на рынке появились новые стриминг-сервисы, поэтому проектов с большими бюджетами стало больше. Если пять лет назад один эпизод дорогого сериала стоил около 5,5 млн долларов, то сейчас такие шоу выходят регулярно. Снимать их в условиях пандемии слишком затратно, отмечает THR.

За последние три года на рынке появились новые стриминг-сервисы, поэтому проектов с большими бюджетами стало больше. Если пять лет назад один эпизод дорогого сериала стоил около 5,5 млн долларов, то сейчас такие шоу выходят регулярно. Снимать их в условиях пандемии слишком затратно, отмечает THR. Конфликты в расписании. Из-за пандемии актеры несколько месяцев провели в изоляции, а когда она закончилась, их рабочие графики стали пересекаться. Например, Майло Вентимилья подписался на мини-сериал «Ивел Книвел». Съемки планировались в марте, но в том же месяце ввели карантин. Студии возобновили работу только в июле, но в тот момент Вентимилья должен был сниматься в новом сезоне «Это мы». В итоге USA Network отказалась от «Ивела Книвела». Конфликты в расписании также повлияли на закрытие сериалов «Общество» и «Как стать богом в центральной Флориде».

Из-за пандемии актеры несколько месяцев провели в изоляции, а когда она закончилась, их рабочие графики стали пересекаться. Например, Майло Вентимилья подписался на мини-сериал «Ивел Книвел». Съемки планировались в марте, но в том же месяце ввели карантин. Студии возобновили работу только в июле, но в тот момент Вентимилья должен был сниматься в новом сезоне «Это мы». В итоге USA Network отказалась от «Ивела Книвела». Конфликты в расписании также повлияли на закрытие сериалов «Общество» и «Как стать богом в центральной Флориде». Нарушение сроков. Эфирным каналам важно выпустить сериал в намеченные сроки. Каждый проект запланирован на тот сезон, в котором его посмотрит больше зрителей. Например, ABC хотел показать новые серии «Стамптауна» с Коби Смолдерс этой осенью, но из-да пандемии премьеру пришлось бы перенести на лето, когда у канала обычно низкие рейтинги. В итоге сериал закрыли.

Эфирным каналам важно выпустить сериал в намеченные сроки. Каждый проект запланирован на тот сезон, в котором его посмотрит больше зрителей. Например, ABC хотел показать новые серии «Стамптауна» с Коби Смолдерс этой осенью, но из-да пандемии премьеру пришлось бы перенести на лето, когда у канала обычно низкие рейтинги. В итоге сериал закрыли. Смена руководства в кинокомпаниях. Несколько сериалов — THR не уточняет названия — закрыли из-за крупных перестановок в Netflix и Warner Bros. После снижения прибыли, вызванной в том числе закрытием кинотеатров, компании привлекают новых руководителей, чтобы сократить убытки.

Несколько сериалов — THR не уточняет названия — закрыли из-за крупных перестановок в Netflix и Warner Bros. После снижения прибыли, вызванной в том числе закрытием кинотеатров, компании привлекают новых руководителей, чтобы сократить убытки. Съемки массовых сцен. Сериалы вроде «Блеска» закрыли, поскольку в них много сцен с большим количеством людей. В Netflix считают, что это ставит под угрозу здоровье актеров и съемочной группы. Кроме того, бюджет одной серии «Блеска» из-за мер безопасности вырос бы до 8—12 млн долларов — и это без учета расходов на средства защиты.

Ранее на THR вышел большой материал про безопасность на площадках во время пандемии. Например, актеры стают тесты на коронавирус трижды в неделю, а тем, кто не носит маски, делают замечание или увольняют. О том, как в таких условиях снимали финал «Сверхъестественного», можно почитать здесь.