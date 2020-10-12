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Райан Рейнольдс и Сандра Буллок могут сняться в романтической экшен-комедии «Затерянный город Д»

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Звезды «Предложения» Райан Рейнольдс и Сандра Буллок могут вновь поработать вместе. Актерам предлагают главные роли в комедийном боевике Paramount «Затерянный город Д» (Lost City Of D). Отмечается, что студия планирует запустить производство картины в ближайшее время, и участие Рейнольдса и Буллок пока остается под вопросом.

Сюжет картины не раскрывается. Проект описывают как романтическую экшен-комедию в духе «Романа с камнем».

Первый вариант сценария на основе идеи Сета Гордона написал Орен Узил. Впоследствии текст переработала Дэна Фокс. Аарон и Адам Ни займут режиссерское кресло картины.

10 декабря зрители смогут увидеть Рейнольдса в фильме «Главный герой».

Источник: Deadline

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