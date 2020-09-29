Disney сделает упор на стриминг. Компания проведет масштабную реорганизацию

Стриминг станет приоритетным направлением развития для Disney. На фоне пандемии коронавируса компания объявила о массовой реструктуризации и намерена централизовать медиабизнес в единую организацию, которая будет отвечать за распространение контента, продажу рекламы и стрим-сервис Disney+.

«Я бы не назвал это реакцией на коронавирус, — отметил генеральный директор Disney Боб Чапек. — Я бы сказал, что коронавирус ускорил этот переход, но этот переход все равно должен был произойти».

По словам Чапека, реорганизация может привести к сокращению штата, но вряд ли в тех же масштабах, что наблюдались в подразделении парков компании в прошлом месяце. Тогда Disney была вынуждена уволить около 28 тысяч сотрудников, после того как стало ясно, что ее парки в Калифорнии откроются не скоро.

В рамках новой структуры Disney создаст группу, которая будет отвечать как за распространение, так и за продажу всего своего контента, в том числе через стриминги, включая Disney +. Подразделение возглавит Карим Дэниэл, бывший президент отдела потребительских товаров, игр и издательского дела.

За созданием контента будут следить другие подразделения Disney — Studios, General Entertainment и Sports, которыми по-прежнему будут руководить Алан Хорн, Алан Бергман, Питер Райс и Джеймс Питаро.

В последние месяцы в свете пандемии коронавируса, когда большинство кинотеатров были вынуждены прекратить работу, Disney все чаще стала делать ставку на стриминг. На Disney+ вышел игровой ремейк «Мулан», и 25 декабря там же состоится релиз мультфильма Pixar «Душа».

Источник: CNBC

Фото: Getty Images