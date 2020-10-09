Российский сериал «Эпидемия» обошелся Netflix в 1,5 млн долларов

Согласно информации издания «Коммерсантъ», стрим-сервис Netflix приобрел права на российский сериал «Эпидемия» за 1,5 млн долларов. Это рекорд для отечественных проектов, проданных на Netflix. Ранее рекорд принадлежал сериалу «Лучше чем люди», который стриминг-платформа приобрела за 1 млн долларов.

Как отмечает источник, продажа на Netflix покрыла около половины затрат на производство сериала, бюджет которого оценивается в районе 30 млн рублей.

«Эпидемия» — история о подмосковной семье, которая вместе с другими выжившими спасается от внезапной эпидемии смертельного вируса. Он напоминает симптомами банальный грипп, но от него нет спасения, и любой заразившийся в итоге погибает. Человечество не знает, как справиться с новой болезнью, и цивилизация постепенно начинает разрушаться. Остается лишь небольшая территория, населенная доведенными до отчаяния людьми, чья главная цель — выживание любой ценой.

После выхода на Netflix 7 октября «Эпидемия» вошла в топ-10 Netflix в 56 странах мира и, по данным FlixPatrol, заняла четвертое место по просмотрам в рейтинге лучших сериалов сервиса. Проект заинтересовал и Стивена Кинга, который сравнил сериал со спагетти-вестерном, но «только со снегом и зараженными чумой русскими-убийцами».

Источник: «Коммерсантъ»