Владельцы европейских кинотеатров раскритиковали Disney за перенос «Души» на стриминг

9 октября студия Disney объявила, что мультфильм «Душа» выйдет 25 декабря на Disney+, минуя большинство зарубежных кинотеатров. Это решение не устроило владельцев европейских кинозалов, которые рассчитывали на проект Pixar. В Международном союзе кинотеатров (UNIC) считают, что подобные переносы только вредят индустрии и не дают ей выйти из кризиса.

«Подавляющее большинство кинотеатров в Европе и во многих регионах мира теперь открыты и могут предложить зрителям безопасный и приятный просмотр, — говорится в заявлении. — Владельцы залов вложили огромные средства, чтобы предложить своим посетителям максимально безопасные впечатления, основываясь на многообещающем графике выхода новых фильмов».

«Вместо этого прокатчик наносит по кинотеатрам очередной удар, — продолжают в UNIC. — Решение по фильму „Душа“ вдвойне разочаровывает кинотеатры, которые рассчитывали на его выход, после того как фильм был показан на ряде ключевых европейских кинофестивалей».

В заявлении отмечается, что переносы «только отсрочат тот день, когда вся индустрия сможет положить конец этому кризису». UNIC предупреждает студии, что отложенные релизы в итоге могут привести к закрытию большинства площадок и в будущем им негде будет показывать свои картины.

«В то время как кинотеатры будут изо всех сил пытаться выжить без новых релизов, то же самое, по правде говоря, произойдет и со студиями, чьи решения в таких обстоятельствах рискуют нанести непоправимый ущерб ключевым рынкам, многие из которых не смогут нормально поддерживать свои фильмы, когда студии решат их выпустить», — уверены в UNIC.

Источник: Variety