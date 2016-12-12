Кинокритик Антон Долин покинул экспертный совет Фонда кино

Главный редактор журнала «Искусство кино» и кинокритик Антон Долин объявил в Facebook, что выходит из экспертного совета Фонда кино, в котором находился с 2014 года. По его словам, он решил оставить совет, потому что «перестал понимать смысл своей работы в Фонде кино».

«Мои коллеги по экспертному совету достаточно квалифицированы, чтобы выделить деньги на очередной фильм Шипенко или Крыжовникова, — пишет Долин. — При этом по-настоящему новаторский проект все равно никогда не получит поддержку. А условные „Три богатыря и Барбоскины“ все равно получат».

«Что до патриотических блокбастеров, механизм их поддержки государством (над экспертным советом есть еще и попечительский, он важнее, ведь он и распределяет деньги) остается непрозрачным, — продолжает кинокритик. — Мне неприятно думать, что, когда перед „Союзом Спасения“ или „Вратарем Галактики“ возникает титр „Фонд кино представляет“, кто-то в зале может подумать, будто и я ответственен за финансовую поддержку этих картин. Снимаю с себя эту ответственность».

При этом Долин уверен, что «российское кино нуждается в государственной поддержке», ведь иначе «многие талантливые фильмы не появились бы на свет без этих денег».

В середине сентября Долин рассказал, что больше не будет принимать участие в записи передачи «Вечерний Ургант» на Первом канале. По словам Александра Роднянского, Долин был вынужден оставить программу из-за продюсера картины «Союз Спасения», о которой кинокритик высказался негативно в своей рецензии.

Фото: Александр Щербак/ТАСС