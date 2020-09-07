Премьера на КиноПоиске: Трейлер фильма «Человек из Подольска»

Основанный на одноименной пьесе Дмитрия Данилова «Человек из Подольска» — упражнение в абсурде в духе произведений Кафки. Основным источником непонятного и необъяснимого в ленте Семена Серзина выступают московские полицейские, стараниями которых обычный участок превращается в сюрреалистичное пространство без выхода.

Главный герой картины — простой парень Коля, который возвращается с работы из Москвы в Подольск. На Курском вокзале к нему подходят полицейские и без объяснения причин увозят в участок, где начинает твориться какая-то чертовщина. «Подольские все тупые», — заявляют ему, а затем требуют ответить, какая в родном городке численность населения и что Коля видит в электричке по дороге на работу. Далее с криками «Любишь абсурд?!» Колю учат танцу для развития мозга и пытают хуже чем дубинками: Коле придется ответить, что ему интересно в жизни, почему он расстался с женой и помнит ли, какого цвета стены в его подъезде.

Подробнее о «Человеке из Подольска» КиноПоиск рассказывал с кинофестиваля «Кинотавр».

Российская премьера фильма запланирована на 19 ноября 2020-го.