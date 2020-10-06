Стивен Кинг посмотрел российский сериал «Эпидемия»: «Спагетти-вестерн, только со снегом»

С начала октября в каталоге Netflix появилось несколько российских фильмов и сериалов, включая проект Павла Костомарова «Эпидемия» (или «На озеро», как его назвали для иностранного рынка). Проект занимает четвертое место по просмотрам в рейтинге лучших сериалов платформы (по данным FlixPatrol) и входит в топ-10 в 56 странах мира. Среди прочих «Эпидемию» оценил писатель Стивен Кинг, который похвалил операторскую работу и сравнил проект со спагетти-вестерном, но «только со снегом».

««Эпидемия» — чертовски хороший русский сериал на Netflix. Необходимо знать четыре вещи: 1. Есть чума. 2. Там много снега и холода (Россия, тупица). 3. Все пьют водку. 4. Небольшой спойлер: маленький ребенок — заноза в заднице».

«Еще три вещи, которые нужно знать об «Эпидемии»: 1. Представьте спагетти-вестерн, только со снегом и зараженными чумой русскими-убийцами. 2. Классная операторская работа. Некоторые вещи сняты вверх ногами. Почему? Не знаю. 3. Ребенок все еще заноза в заднице».

«Эпидемия» — история о подмосковной семье, которая вместе с другими выжившими спасается от внезапной эпидемии смертельного вируса. Он напоминает симптомами банальный грипп, но от него нет спасения, и любой заразившийся в итоге погибает. Человечество не знает, как справиться с новой болезнью, и цивилизация постепенно начинает разрушаться. Остается лишь небольшая территория, населенная доведенными до отчаяния людьми, чья главная цель — выживание любой ценой.

Мировая премьера сериала «Эпидемия» состоялась в Каннах в рамках основного конкурса международного фестиваля CanneSeries. «Эпидемия» стала первым российским сериалом, попавшим в программу престижного смотра.

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