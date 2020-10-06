КиноПоиск HD и Яндекс.Музыка в одной подписке
Первые 30 дней бесплатно
КиноПоиск

Стивен Кинг посмотрел российский сериал «Эпидемия»: «Спагетти-вестерн, только со снегом»

Обсудить0

С начала октября в каталоге Netflix появилось несколько российских фильмов и сериалов, включая проект Павла Костомарова «Эпидемия» (или «На озеро», как его назвали для иностранного рынка). Проект занимает четвертое место по просмотрам в рейтинге лучших сериалов платформы (по данным FlixPatrol) и входит в топ-10 в 56 странах мира. Среди прочих «Эпидемию» оценил писатель Стивен Кинг, который похвалил операторскую работу и сравнил проект со спагетти-вестерном, но «только со снегом».

««Эпидемия» — чертовски хороший русский сериал на Netflix. Необходимо знать четыре вещи:

1. Есть чума.

2. Там много снега и холода (Россия, тупица).

3. Все пьют водку.

4. Небольшой спойлер: маленький ребенок — заноза в заднице».

«Еще три вещи, которые нужно знать об «Эпидемии»:

1. Представьте спагетти-вестерн, только со снегом и зараженными чумой русскими-убийцами.

2. Классная операторская работа. Некоторые вещи сняты вверх ногами. Почему? Не знаю.

3. Ребенок все еще заноза в заднице».

«Эпидемия» — история о подмосковной семье, которая вместе с другими выжившими спасается от внезапной эпидемии смертельного вируса. Он напоминает симптомами банальный грипп, но от него нет спасения, и любой заразившийся в итоге погибает. Человечество не знает, как справиться с новой болезнью, и цивилизация постепенно начинает разрушаться. Остается лишь небольшая территория, населенная доведенными до отчаяния людьми, чья главная цель — выживание любой ценой.

Мировая премьера сериала «Эпидемия» состоялась в Каннах в рамках основного конкурса международного фестиваля CanneSeries. «Эпидемия» стала первым российским сериалом, попавшим в программу престижного смотра.

Подробнее о проекте КиноПоиск рассказывал в подкасте «В предыдущих сериях».

КиноПоиск в Telegram

Мгновенные киноновости в нашем Telegram, быстрее только Флэш

Обсудить
Нашли ошибку?
Выделите нужный фрагмент текста (не более 3000 символов) и нажмите:

Смотрите также

Аниме по Астрид Линдгрен, сериал по «Звездным войнам» и анимация от Гильермо дель Торо: Что включить детям на каникулах
Выбор редакции

Аниме по Астрид Линдгрен, сериал по «Звездным войнам» и анимация от Гильермо дель Торо: Что включить детям на каникулах

10 октября10
Тизер и отрывки сериала «Стража»: Новый взгляд на творчество Терри Пратчетта

Тизер и отрывки сериала «Стража»: Новый взгляд на творчество Терри Пратчетта

9 октября11
Первый кадр из второго сезона «Ведьмака»: Повзрослевшая Цири с деревянным мечом

Первый кадр из второго сезона «Ведьмака»: Повзрослевшая Цири с деревянным мечом

6 октября23
Хлоя Грейс Морец снимется в экранизации «Периферийных устройств» Уильяма Гибсона

Хлоя Грейс Морец снимется в экранизации «Периферийных устройств» Уильяма Гибсона

6 октября7

Главное сегодня

КиноПоиск HD

Инструкция для родителей: 25 отличных фильмов, которые стоит посмотреть школьникам

Сегодня4
Инструкция для родителей: 25 отличных фильмов, которые стоит посмотреть школьникам
Иван Ургант и голый режиссер: 11 главных фильмов и сериалов про порно

Иван Ургант и голый режиссер: 11 главных фильмов и сериалов про порно

Вчера7
Премьера на КиноПоиске: Трейлер фильма «Человек из Подольска»

Премьера на КиноПоиске: Трейлер фильма «Человек из Подольска»

11 минут назад0
Владельцы европейских кинотеатров раскритиковали Disney за перенос «Души» на стриминг

Владельцы европейских кинотеатров раскритиковали Disney за перенос «Души» на стриминг

час назад1
«Бегущий по лезвию»: Как Вангелис создал звуковой образ будущего
Шум и яркость

Подкаст«Бегущий по лезвию»: Как Вангелис создал звуковой образ будущего

Вчера1
Кинокритик Антон Долин покинул экспертный совет Фонда кино

Кинокритик Антон Долин покинул экспертный совет Фонда кино

3 часа назад6
«Фильм, полный грандиозных идей»: Что пишут критики о мультфильме Pixar «Душа»

«Фильм, полный грандиозных идей»: Что пишут критики о мультфильме Pixar «Душа»

Сегодня, 13:012
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт