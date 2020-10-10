Галь Гадот сыграет Клеопатру. Режиссер «Чудо-женщины» Пэтти Дженкинс поставит картину

Звезда «Чудо-женщины» Галь Гадот исполнит главную роль в историческом фильме о жизни Клеопатры. Пэтти Дженкинс займет режиссерское кресло и поставит картину по сценарию Лаэты Калогридис («Аватар»). Ленту выпустит студия Paramount, получившая права на проект в ходе аукциона, опередив Universal, Warner Bros, Netflix и Apple.

Египетская царица Клеопатра — один из наиболее популярных античных персонажей кино и литературы. Она правила Египтом 21 год. Сперва вместе со своими братьями Птолемеем XIII и Птолемеем XIV, а затем в фактическом браке с римским полководцем Марком Антонием. Последний независимый правитель Египта до римского завоевания, широкую известность Клеопатра приобрела благодаря любовной связи с Юлием Цезарем и Марком Антонием.

Кроме проекта Paramount, студия Sony уже несколько лет работает над экранизацией биографии «Клеопатра: Жизнь» Стейси Шифф. Сценарий картины несколько раз переписывался, а среди кандидатов на режиссерское кресло были Джеймс Кэмерон, Дени Вильнёв и Дэвид Финчер. Согласно источникам Deadline, Sony по-прежнему планирует выпустить фильм.

24 декабря зрители смогут увидеть Галь Гадот в блокбастере «Чудо-женщина: 1984».

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Источник: Deadline

Фото: Getty Images