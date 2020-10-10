Джефф Голдблюм повторил кадр из «Парка Юрского периода» и призвал проголосовать на выборах

Джефф Голдблюм выложил в Instagram фото со съемок третьей части «Мира Юрского периода». Кадр напоминает сцену с актером из первой части франшизы — «Парка Юрского периода». В подписи Голдблюм уточнил, что это награда для тех, кто будет голосовать на президентских выборах в США в ноябре.

Фото со съемок фильма «Мир Юрского периода: Власть» Кадр из фильма «Парк Юрского периода»

В последние годы кадр из «Парка Юрского периода» стал мемом. Вот, например, герой Сэма Нила слушает дыхание Голдблюма, а не динозавра, как это было в фильме.

В 2018 году Голдблюма сфотографировали в этой же позе во время закладки его звезды на голливудской «Аллее славы».

В том же году кадр воспроизвели в виде статуи, которую установили в Лондоне.

8 октября съемки «Мира Юрского периода 3» заморозили на две недели после нескольких случаев заражения COVID-19 на площадке. До этого премьеру фильма перенесли на лето 2022 года.

Фото: Getty Images