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Вышел трейлер третьего сезона «Американских богов». В нем сыграли Дэнни Трехо и Мэрилин Мэнсон

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Сериал канала Starz основан на одноименном романе Нила Геймана.  В центре истории — бывший заключенный по прозвищу Тень (Рики Уиттл), которого втягивают в мир богов и духов. Он становится помощником загадочного мистера Среды (Иэн МакШейн), который хочет возродить в Америке силу старых богов и уничтожить новых. И Тень является важной частью его плана.

Шоураннером третьего сезона выступил Чарльз Х. Игли, сценарист «Ходячих мертвецов» и «Декстера». Он сменил Брайана Фуллера и Майкла Грина, покинувших проект после первого сезона, и Джесси Александра, работавшего над вторым.

В третьем сезоне актерский состав сериала пополнили Мэрилин Мэнсон, Дэнни Трехо и Иван Реон, сыгравший Рамси Болтона в «Игре престолов».

Новые серии начнут выходить в начале 2021 года.

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