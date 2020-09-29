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HBO Max снимет сериал о Зеленых Фонарях. Автор «Лего Фильм: Бэтмен» назначен шоураннером

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Стриминг HBO Max снимет сериал о Корпусе Зеленых Фонарей. Шоураннером проекта выступит Сет Грэм-Смит, сценарист фильмов «Лего Фильм: Бэтмен» и «Президент Линкольн: Охотник на вампиров». Он напишет пилотный эпизод вместе с Марком Гуггенхаймом, работавшим над «Стрелой» и «Легендами завтрашнего дня».

HBO Max заказал полный сезон из десяти серий. Продолжительность каждой составит один час. 

Зеленые Фонари — члены космической полиции, которые следят за безопасностью на Земле и за ее пределами. Они носят специальные кольца силы, которые позволяют им летать, создавать энергетические объекты и управлять ими.

Сериал расскажет о Зеленых Фонарях, которые живут на Земле. Среди них Гай Гарднер, Саймон Баз, Джессика Круз и Алан Скотт. 

Ранее MBO Max запустил в разработку два сериала по комиксам DC. Первый будет спин-оффом о Миротворце, герое «Отряда самоубийц» Джеймса Ганна, а второй расскажет о полиции Готэма — его события развернутся в одной вселенной с «Бэтменом» Мэтта Ривза.

В 2011 году Warner выпустила фильм по комиксам о Зеленых Фонарях. Картина с Райаном Рейнольдсом провалилась в прокате и получила разгромные отзывы критиков.  

Источник: THR

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