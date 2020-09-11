9 лучших трейлеров недели: «Майор Гром: Чумной Доктор», «Главный герой» и «Манк»

«Blackpink: Зажги небо»

Кей-поп шагает по планете. Документалка Netflix о самой популярной в мире на данный момент женской южнокорейской поп-группе. Участницы расскажут о детских мечтах, страхах и сомнениях в начале творческого пути, а также о своей ежедневной жизни и выступлении на фестивале Coachella в 2019 году.

«Алиса в Пограничье», первый сезон

Кто из нас хоть раз не мечтал сбежать от обыденности в иллюзорный мир? Вот и безработный игроман (молодая звезда Кэнто Ямадзаки) предпочитает вымышленную реальность настоящей. Но однажды парень с двумя друзьями оказываются в безлюдной версии Токио, где им приходится участвовать в жестоких играх на выживание. Экранизация одноименной манги в столь любимом японцами жанре королевской битвы теперь и на Netflix.

«В ожидании», 1-й сезон

Сериал сервиса Quibi (фильм, порезанный на коротенькие серии) о том, что беременность — тот еще хоррор. Девушка просыпается голая в лесу с порезами по всему телу и ничего не может вспомнить из произошедшего. После выясняется, что внутри нее зреет нечто, и она абсолютно уверена, что это не человеческий ребенок. Также героиня начинает подозревать, что оказалась пешкой в зловещей игре собственных родственников.

«Выбор Фредерика Фитцелла»

И снова триллер то ли об опасности, то ли о терапевтическом эффекте запрещенных веществ. Молодой человек — обычный офисный сотрудник в исполнении Дилана О’Брайена — находится в легкой депрессии и, встретив старого знакомого, принимает неизвестную таблетку. И буквально отправляется в еще недавнюю юность, после чего пытается разыскать давно пропавшую одноклассницу. Вскоре герой перестанет отличать реальность от галлюцинаций и, как намекает название, выяснит, что совершил когда-то роковой поступок.

«Главный герой»

Новый комедийный боевик, в котором Райан Рейнольдс играет незначительного персонажа видеоигры, который вдруг понимает: жизнь слишком коротка, чтобы оставаться на вторых ролях. Парень — дружелюбный, оптимистичный сотрудник крупного банка. Его жизнь идет по накатанной, пока однажды не выясняется, что его мир — огромная видеоигра, где игроки могут делать все, что захотят. Столкнувшись с новой реальностью, Парень понимает, что больше не обязан играть старую роль. Вместо стороннего наблюдателя он решает стать главным героем — хорошим парнем в синей рубашке. Однако его действия в итоге могут привести к уничтожению всей игры.

«Легенда о волках»

Мультфильм режиссера Томма Мура, который вновь основан на ирландской мифологии, называют лучшим анимационным проектом года и уже пророчат ему все возможные награды. Главная героиня — девочка Робин, которая приезжает в Ирландию с отцом-охотником. Он должен истребить последнюю стаю волков, которых люди издревле считали злыми животными и боялись. Робин встречает местную девочку Мэб и узнает много нового об ирландских лесах и о себе самой.

«Майор Гром: Чумной Доктор»

В рамках Comic Con Russia студия Disney представила новый ролик фильма «Майор Гром: Чумной Доктор» — экранизации одноименного комикс-блокбастера издательства Bubble. В видео зрителя лучше познакомили с главным героем — неустрашимым майором полиции Санкт-Петербурга Игорем Громом, который должен оставить опасного преступника, убивающего людей, избежавших законного наказания. КиноПоиск HD — партнер картины в России. КиноПоиск поддержит проект в кинопрокате, а КиноПоиск HD покажет фильм онлайн.

«Манк»

Первый фильм Дэвида Финчера со времен «Исчезнувшей», вышедшей в 2014 году, — черно-белая биографическая картина, сценарий которой написал отец режиссера. Картина рассказывает историю Германа Я. Манкевича, одного из самых популярных и высокооплачиваемых сценаристов раннего Голливуда. Он приложил руку к нескольким фильмам братьев Маркс и написал множество сценариев, но его самая известная работа — «Гражданин Кейн», написанный в соавторстве с Орсоном Уэллсом. Согласно истории создания фильма, между режиссером и сценаристом назрел конфликт по поводу того, кому именно должно быть приписано авторство фильма.

«Охота на Санту»

Санта-Клаус в исполнении Мэла Гибсона совсем не похож на привычного милого старика из рождественских комедий. Здесь он побитый жизнью, уставший от всего циник и алкоголик, который в попытке спасти загибающийся бизнес соглашается помочь военным. Что еще хуже, он оказывается втянутым в смертельную битву против высококвалифицированного киллера, которого нанял не по годам развитый 12-летний подросток, после того как получил на Рождество кусок угля.